《富比世》雜誌（Forbes）18日公佈2020年全球收入最高的YouTuber名單，來自美國德州的9歲男童萊恩（Ryan Kaji）連續3年拔下頭籌。他單是透過分享開箱影片、評論玩具及電玩，今年就賺進約3000萬美元（約台幣8.3億元）。

英國《衛報》報導，萊恩今年靠著自己的YouTube頻道「萊恩的世界」（Ryan's World）賺進2950萬美元，其他遊戲與服飾品牌的代言和業配工作，又讓他入袋2億多美元。萊恩還和尼克兒童頻道（Nickelodeon）簽署了1份價值至少百萬美元的合約，未來可能接拍電影或連續劇，跨足影視產業。他也擁有自己的品牌，出售逾100種玩具、服裝等，並與沃爾瑪（Walmart）合作推出玩具和服裝系列。

萊恩的媽媽透露，兒子3歲時，在YouTube上看到其他玩具開箱影片後，忍不住問她：「為什麼其他小孩可以在YouTube上面出現，我卻不行？」，於是萊恩在家人幫助下，自2015年3月開始製作自己的玩具開箱影片，也開啟了他的小小YouTuber之路。

2017年、萊恩年僅5歲時，就以1100萬美元年收入登上全球最會賺錢YouTuber排行榜第7名；隔年，他的收入加倍，一舉成為全球之冠；2019年，他蟬聯冠軍，年收達到2600萬美元；今年更是持續刷新自己的紀錄。

目前萊恩名下共有9個頻道，訂閱人數多達4170萬人，觀看次數更有驚人的122億次，其中最熱門的影片攝於2016年、名為「充氣溜滑梯上的巨大雞蛋驚喜玩具挑戰」（HUGE EGGS Surprise Toys Challenge with Inflatable water slide），這支影片截至目前已吸引20.3億人次觀看。

據《富比世》最新排名，今年收入排名第2的直播主是美國的唐納森（Jimmy Donaldson），他的網路暱稱為「MrBeast」（野獸先生），以高成本特技表演受到觀眾歡迎，年收入估計為2400萬美元（約台幣6.76億元），今年首次入榜；第3名則是拍攝趣味運動影片的「玩籃小子」（Dude Perfect），年收入達到2300萬美元（約台幣6.47億元）。據統計，今年前10名最賺錢的YouTuber年收入共有2.11億美元（約台幣59億）。

(中時新聞網)