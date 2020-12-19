市議員李妍慧特地穿上中華隊擊劍服，到會場給予選手加油打氣。（邱立雅攝）

新竹市體育館周末兩日舉辦台灣擊劍大師公開賽及合豐盃兒童少年擊劍賽，有來自全台超過500名選手在競技場上一較高下。台灣擊劍大師協會理事長陳亮州指出，擊劍運動常被誤會是貴族的運動，但其實入門門檻不高，觀察發奧運奪牌選手訓練期為10到20年，協會目前致力向下紮根，希望為台灣培育出金牌國手。

擊劍雖然是奧運的正式比賽項目，但不似棒球籃球熱門，甚至被定義成貴族運動，陳亮州解釋，目前全台有數千人參與擊劍運動，加入門檻並不高，若採取租借模式，學習費用甚至與乒乓球、羽毛球差不多。

目前擊劍訓練有兩套系統，包括學校及俱樂部。陳亮州表示，自己在歐洲求學多年，發現許多運動賽事都有俱樂部支持，他希望推廣俱樂部並延攬退役選手擔任教練，他也觀察到奧運金牌選手多為10到20年的劍齡，必須要從小學開始培養起，現在要做的事情就是向下紮根、留住老劍手，目標是為國拿到奧運獎牌。

台灣擊劍大師公開賽由20歲至70歲以上劍手，分齡分組上場競技，合豐盃全國兒童少年擊劍賽選手的年齡則介於9至17歲。市議員李妍慧也到場替選手們加油打氣，並表示，現場年少到資深長青選手雲集，處處顯現擊劍運動往下扎根的蓬勃發展，她也鼓勵大家嘗試接觸擊劍運動，是未來出國留學交朋友的好方法。

陳亮州則認為劍擊運動是很好的訓練，除了肌肉的協調性之外，還必須有快速的反應力及專注力，由於勝負之間只差零點零幾秒，判斷力也要足夠，針對比賽的節奏更需要有耐力，不只技巧要好，耐心或信心度不夠也可能敗陣。

(中時 )