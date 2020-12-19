當P.League＋執行長「黑人」陳建州開賽前夕站在中圈致詞，他竟只短短說了一句，「謝謝大家來！」隨即掩面流淚離場，讓他賽後不好意思表示，「真的『擋不住(台語)』！我的壓力來自現場爆滿球迷，一看到他們湧入球場，讓我不禁激動。」

「我原本想要抱持平靜心情，就跟參加成果展一樣的心態來到這裡，可是畢竟我們在很短時間完成新職籃，我每天每晚都在想要如何讓這個聯盟更好，」陳建州說，「當時講出那句話之後，我的感覺就像是無聲勝有聲，所以才會講這麼短。」

畢竟就在PLG開打前夕，台灣籃壇無預警爆發不雅影片風波，讓他一度相當擔心今天沒辦法滿場，沒想到球迷仍用行動證明，這個全新職籃確實很有看頭，「我必須感謝台灣人民的善良，給了我們這麼好的回應，希望明天也能現場爆滿。」

「其實大家都可看到，這場開幕戰的內容，應該是國內很久沒有這麼棒的高張力比賽，雙方球員都不想輸，」陳建州說，「我想這是一個好的開始，卻也是另一個挑戰的起點，畢竟我們想要永續經營，絕對不會因為今天的滿場感到自滿。」

過去3年都擔任夢想家領隊，且陪夢想家征戰的陳建州，如今改用全新職籃執行長的身分重返彰化體育館，讓他感觸良多，「感覺很像回到家鄉，只是如今我的角色有所轉變，我必須抱持公平、公正態度服務4支球隊，絕對不能帶有私心。」

當開幕戰結束，觀眾也都逐漸散去，陳建州在場上碰到今天豪取34分的張宗憲，兩人不禁擁抱了一下，陳建州說：「宗憲說感謝我願意給他機會回來，今天才有機會拿34分，但我跟他說，他該感謝的應該是球迷，絕對不應該感謝我才對。」

(中時 )