交通大學校內團隊自主研發5G核心網路，未來5G專網可應用在非人類例如醫院、港口及工廠等處。指導教授陳志成指出，5G核心網路技術非常困難，目前全球也僅有3家大廠開發，交通大學開發出全球第一套符合國際標準並開放原始碼的5G核心網路，經過校內練兵之後期許能配合國家政策輸出技術。

free5GC為交大所開發的全世界第一套完全依照國際標準的開放原始碼5G核心網路，交通大學代理校長陳信宏表示，任何一個依照標準而開發的5G基地台或手機皆能與之對接使用。free5GC有著極高的商用價值，特別在為客戶量身打造客製化、在地化的5G專網上提供一個非常好的5G核心網路方案。

過去1到4G都屬公網，主要給人使用，5G則屬專網，除了人還可對接機器，陳志成解釋，主要應用在特定場域，私密性強更可節省諸多人力時間。目前交大團隊自主研發出高門檻的5G核心網路，透過明泰科技提供的基地台等設備，在校園內練兵。

陳志成表示，未來團隊將繼續以開源軟體為基礎，攜手國內外廠商，為海內外的工廠、醫院、交通樞紐等打造客製化、在地化的5G專網服務，打破少數國際大廠壟斷的模式，為國內網通廠商開創嶄新的一片天地，建立全新的5G生態系。

明泰科技總經理林裕欽則表示，明泰在國內外的5G專網實驗場域已經累積不少經驗，為響應政府5G專網國家隊的號召，此次與交大跨領域合作純粹是站在國家產業發展的基礎點上，希望拋磚引玉可以吸引更多國內廠商響應，讓台灣的5G產業可以攜手走上國際市場。

(中時 )