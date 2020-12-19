雞蛋營養價值高，烹調方式多元又方便，是不少家庭中必備的食材。對此，就有部落客分享，要做出軟嫩Q彈且表面光滑的蒸蛋，只需掌握2技巧就能成功。首先，攪拌需「順著同一方向」，水加入的比例也相當重要，「依1比1.5（蛋液1、水1.5）」來調製，這能讓蒸蛋吃起來口感滑嫩，表面也會平整，不再坑坑洞洞。

大陸美食部落客「小楊聊美食」，時常在搜狐上發出各種料理的技巧，日前他分享，許多人在蒸蛋時，成品端出後卻全是氣孔，就像蜂窩一樣，表面坑坑洞洞，除了看起來不美觀，吃起來的口感也不滑嫩，如同嚼蠟一般。

對此，他分享了2步小技巧。首先需準備的食材有，2顆新鮮的雞蛋、食鹽、醬油、油、香蔥、白胡椒以及一碗溫水。第一步需將雞蛋表面清洗乾淨，由於雞蛋表面易沾有細菌和糞便，若在打蛋過程中，蛋殼不小心掉入碗中，是相當不衛生的；清洗乾淨後，將雞蛋打入碗中，這時可以加入少量的食鹽及胡椒粉，再利用筷子攪拌一下，但要注意，攪拌要順著一個方向，這樣蒸蛋口感才會Q彈滑嫩。

最後，在攪拌完成的雞蛋裡加入適量的水，比例最好依照1比1.5（蛋液1、水1.5）來調製，等熱水滾燙後，將事先攪拌好的蛋液放入鍋中，蓋上鍋蓋，大約蒸10分鐘左右。此外，等雞蛋蒸好了，直接將蔥末、醬油及油這3種調料放入碗內，這樣能夠讓蒸蛋的味道更上一層樓，輕鬆完成一道色香味俱全的料理。

(中時新聞網)