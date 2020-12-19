50歲的洪小姐左眼視力已減退許久，但因不痛不紅且居住地就醫不便，未多加理會，不料兩、三個月後連右眼視力也開始模糊，驚覺不對勁到眼科診所求醫，發現右眼視力僅看得到動態模糊影像，左眼視力也只剩下0.1，經檢查發現雙眼視網膜都有大範圍的出血，經轉診至雁行合作院所台大醫院新竹分院，發現竟是糖尿病作祟。

針對洪小姐的症狀，經台大醫院新竹分院眼科部醫師張逖文檢查後，發現視網膜除了嚴重出血外，還有很多不正常的纖維血管增生組織。張逖文高度懷疑是糖尿病造成的視網膜病變，但洪小姐否認有糖尿病的病史或症狀。經詳細檢查後，證實患有糖尿病外還有高血壓及高血脂。

張逖文解釋，血糖沒有控制好，則可能有不正常的增生血管纖維組織長到玻璃體中，稱為增殖型糖尿病視網膜病變。嚴重時更可能會造成玻璃體出血，甚至視網膜剝離、青光眼等嚴重的併發症，且等到病人察覺視力減退時再就醫，經過手術治療也只能恢復部分的視力。

糖尿病除了會造成心、腦、血管疾病等併發症外，張逖文表示，糖尿病視網膜病變的發生率也在逐年增加，尤其是糖尿病史10-20年以上的病人。由於早期病變沒有任何症狀所以常被患者忽略，甚至如洪小姐一般到了出現嚴重視力模糊等症狀，才知道自己患有糖尿病。

最後張逖文照會代謝內分泌科醫師黃以奇共同為病人診治，控制病人的三高，同時也幫病人執行微創玻璃體切除併纖維血管增生組織移除手術。不過洪小姐已是末期的增殖型病變，即使手術治療也無法恢復全部視力。因此，張逖文建議糖尿病病患無論有沒有症狀，都應該定期做視力及眼底檢查。

(中時 )