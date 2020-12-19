竹科盟立集團常年支持幫助弱勢活動，今年在疫情肆虐下，許多弱勢孩童夢難圓，盟立透過公益團體訪查弱勢孩童願望，收集300多份心願卡，一一替孩童實現。盟立總裁孫弘更是一口氣認養20份禮物，其中一份禮物是想要爸爸的愛，難倒了他，但他也透過送愛天使傳遞天父的愛，希望孩童們感受到溫暖。

盟立集團愛心不落人後，繼上半年一口氣募捐千本童書，耶誕節前夕集合更生團契受刑人子女、YWCA新住民子女以及世界展望會關懷名單等孩童心願，將323個弱勢家庭孩童願望清單一一實現。

孩童願望清單在盟立總部入口可見，有孩童寫自己都是穿二手衣，希望有穿新衣服的機會。也有孩童體諒家長工作辛勞，不敢開口要求添購文具，希望有一套新文具上學用。滿滿一牆的心願卡集合成心願樹，也讓盟立員工愛心爆發，迅速全數被認養。

盟立總裁孫弘表示自己認養了20份禮物，多半是文具、外套等等心願，其中讓他印象最深刻的是有孩童的願望是需要父親的愛，「把我們難倒了。」最後孫弘仍送上實體禮物，但透過送愛天使傳遞天父的愛。

此次聖誕節到燈會，盟立集團也率先響應新竹燈會城市即燈區的創新理念，設計出柔和的淡藍色耶誕樹與禮物裝置藝術，17日的耶誕愛無限捐贈儀式上，也特地點亮園區第一燈，讓光照亮新竹。

(中時 )