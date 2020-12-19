民進黨政府在今年8月底拍板開放萊豬、30個月齡以上萊牛進口，不但引發民怨，更讓在野黨質疑，民進黨拿台灣人民健康去交換卻沒和美國簽任何貿易協議，官員也說不清楚。有媒體人直言，蔡政府開放萊豬稱換取台灣國際地位，但中國大陸、歐洲也沒有進口，這些國家有因此被排除在國際組織外嗎？反而是美國肉商為這些國家自己調整飼養方式，

有媒體人今在其經營的臉書粉專「文翔政論」撰文談及台灣現況，他指出，台灣現在對美國依賴過頭了，現在除了「傾美、跪美、舔美」之外，似乎沒有別的選擇了，以前還有些外交兩岸角力可以平衡，現在沒有美國支持不行了。

從盧秀燕當面向AIT反萊豬給國人看，這才讓美國人感覺，要台灣人吞萊豬就是吞萊豬，要買軍售就買，再多說什麼就把你搞掉。執政黨一群綠官、綠委，一直在洗腦百姓，「瘦肉精吃了八年也沒事」、「萊豬不是毒豬」，至今對萊豬進口的論述，真的像萊豬推銷員一樣，官員接力秀下限。到底開放後對台灣人來說有什麼好處，政府似乎也說不清楚。

國民黨立院黨團之前為抗議萊豬進口，以豬內臟發動攻擊。（資料照，杜宜諳攝）

若政府有不得不開放進口的原因，好歹為台灣換個什麼，但事實是台灣因此有國際地位了嗎？能加入經貿組織了嗎？相關部會首長都答的不清楚，只說這個是貿易障礙，拿掉才有可能有後面，但後面是指什麼，沒人有把握告訴大家。

他也提及，中國大陸、歐洲也沒有進口，美國肉商為了這些國家，自己調整自己飼養方式，要進口這兩地的豬肉全部用不含萊劑，證明美國肉商自己為了商業利益是可以自行調整的，台灣現在也有進口不含萊劑的美豬，中國大陸跟歐洲難道有因此被排擠在經貿組織外嗎？

文章指出，事實上，真含有萊劑的美豬，都不是美國主要大型肉廠，都是獨立的小養豬場，品質恐怕參差不齊，台灣就像收垃圾跟廚餘的，被逼硬吞硬買，卻還得感謝厚愛。媒體人也反問，既然台灣民眾無法忍受北京政權干預內政，「但美國人干預就是理所當然的事？台灣人優先去了哪裡？」。政府開放萊豬進口，讓國民沒有參與感、只有犧牲感，能否換到國際組織門票，還是只是為多讓幾個美國官員議員稱讚台灣好棒棒？台灣被當成國際孤兒的問題，還是沒有解決。

【誰讓美國人覺得自己可以指指點點？】 盧秀燕當面告知AIT處長酈英傑民意對萊豬進口看法，引發軒然大波，AIT隨後發聲明譴責盧秀燕散布不實訊息。 然而AIT被這樣「突襲」不是第一次，陳菊在2012年3月參加在高雄舉辦的台灣人留學美國故事展... 由文翔政論發佈於 2020年12月18日 星期五

(中時新聞網)