受到新冠肺炎疫情影響，野柳地質公園2019年遊客數約267萬人次，2020年至今僅剩下59萬人次。（葉書宏攝）

受到新冠肺炎疫情影響，野柳地質公園2019年遊客數約267萬人次，2020年至今僅剩下59萬人次。（葉書宏攝）

受到新冠肺炎疫情影響，野柳地質公園2019年遊客數約267萬人次，2020年至今僅剩下59萬人次。（葉書宏攝）

野柳地質公園是新北市知名景點，女王頭更享譽國際，多次登上國際媒體版面，受到新冠肺炎疫情影響，2019年遊客數約267萬人次，2020年至今僅剩下59萬人次。經營團隊新空間公司總經理楊景謙感嘆，「少了超過200萬人，連權利金都付出不出！」

楊景謙說，2020年至今遊客數約59萬人次，其中還包含今年1月疫情尚未爆發時的20萬人次，門票收益扣除人事等經營成本，連「權利金」都付出不出，還好今年北觀處最終同意免付權利金，明年前景恐怕更不樂觀，為維持公司營運，裁員、減薪等也必不得已。

楊景謙說，目前的人事規畫是以服務每年300萬遊客的規模，但受到疫情影響、國際遊客不來，僅剩下國旅市場，儘管受到中央補助國旅大爆發，但遊客多前往花東、離島，北部景點受到遊客關愛相當少，101觀景台、故宮都同樣受到波及。

「為了員工權益、為了公司營運，當然會要辦法轉型！」楊景謙說，遊客要短期內大幅提升是不太可能，目前一年大約僅剩下50至60萬人次的國旅市場，單靠門票收益根本無法生存，目前已規畫深度、祕境套裝行程，提高旅遊深度與附加價值。

(中時 )