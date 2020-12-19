2020新竹市感恩季暖心市集19日下午在親水公園及護城河畔熱鬧登場，44個攤位邀集文創與美食店家，還有耶誕老公公歡樂送與嘉年秀，讓整座城市瀰漫著濃濃的耶誕氣氛，許多市民也攜家帶眷，在暖冬中一起散步逛街。市長林智堅也前來逛市集，他表示感恩祭系列活動不只有暖心市集，還有為期兩天的感恩晚會，邀來金曲歌王趙傳等人開唱，希望讓民眾在浪漫的護城河畔與市府前廣場，感受歲末年終的幸福氣息。

社會處表示，林智堅在6年前上任後，將跨年活動調整為12月感恩季系列活動，在這歲末年終的感恩時刻，舉辦暖心市集，邀請到許多年輕、創意的業者進駐府後街護城河畔，與市民分享拿手食材與精緻手作品，讓市民闔家一起體驗耶誕佳節前的幸福美好。

今年暖心市集44個攤位包羅萬象，好吃的、好玩的、好看的應有盡有，用繽紛市集營造護城河畔浪漫溫馨氛圍，許多父母帶著孩子逛攤位、吃美食，或坐在河畔階梯上，欣賞圓形舞台上的耶誕魔術秀。現場還有大小朋友最喜歡的YOYO姊姊帶來精彩的唱跳秀，童話劇及大家最期待的河馬樂樂發送小禮物，讓親子共度美好的冬日午後。

「2020年我們看到的是一個團結的台灣，以及充滿希望的新竹市。」感恩晚會上，林智堅率市府一級主管上台，他表示，2020是充滿挑戰與希望的一年，疫情爆發改變了大家的生活，但在蔡英文總統的領導下，中央地方攜手合作，市府團隊也結合5大醫院成立防疫聯盟、製作口罩地圖並組成口罩新竹隊，他也與身旁的夥伴們完成了許多不可能的任務。

林智堅表示，上任6年來，透過設計力導入翻轉城市，推動新校園運動、步行城市、微笑水岸、進擊的公園等多項建設，並解決總圖、兒醫、兒童探索館、市立棒球場、公道三、竹科X等6大不可能任務，並舉辦2020台灣設計展，吸引超過280萬人次進入新竹市見證城市的改變。

(中時 )