北港仔教育基金會董事長蔡敏文（中）將100萬元支票致贈給南興國小，由校長蔡志榮（右）代表接受。（南興國小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉旅高建築師蔡敏文所創立的北港仔教育基金會，已辦理解散清算，董事會通過將基金轉贈義竹鄉南興國小作為校務發展基金，今天在南興69週年校慶上，基金會董事長蔡敏文代表將100萬元支票致贈給南興國小，由校長蔡志榮代表接受。

出生於義竹鄉北華村北港仔的蔡敏文，有感於父母關懷弱勢的心，在父親蔡双興支持下，1994年捐助成立北港仔文教基金會，後改名為北港仔教育基金會，除舉辦藝文表演活動，並設立獎助學金，資助有心向學的清寒子弟。

蔡敏文雖然在南興國小讀到五年級就轉學到新塭國小，但仍視南興為母校，得知南興因位處偏鄉，資源相對匱乏，在全縣學力測試排名不佳，尤其是英文說寫能力更落後一大截，於是自2005年起贊助經費聘請外師，利用每周三下午進行英語學習活動，不讓家鄉的子弟輸在起跑點。

南興國小校長蔡志榮說，自2005年迄今，學校都會提報計畫向北港仔教育基金會申請獎助學金與課後學習費用，累計已有147萬1908元，加上這次100萬元，對校務發展助益很大，而學生參加全縣學力檢測英語成績都在平均值以上，更經常名列前茅，學習能力也蒸蒸日上。

(中時 )