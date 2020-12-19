集結雙北板橋國小、新店高中、金華國中等，共11所學校、400位管樂愛好者。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

大朋友和小朋友近距離感受管樂的音樂魅力。（新北市觀光局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市耶誕音樂同樂會慈善公演19日在市民廣場登場，集結雙北板橋國小、新店高中、金華國中等，共11所學校、400位管樂愛好者，接力演出一首首經典耶誕歌曲，同場演出年齡跨距逾45歲，長達4小時的音樂洗禮，用管樂魂吹響耶誕城，也在2020年的尾聲為所有人留下美好回憶。

單簧管演奏家章晏肇在去年新北歡樂耶誕城，首度邀約了新北市、台北市多校管樂團挑戰200人管樂演出，震撼人心的表演隨即在管樂圈掀起巨大話題。今年章晏肇再次攜手郭韋伶、吳松庭2位指揮老師，規模更勝以往，動員雙北市11所學校，從國小到大學，自8歲的小小孩，到年過半百樂在學習的校長都共同參與。

適逢耶誕前夕，今日曲目除了應景的耶誕名曲、還有迪士尼經典樂章，連在台灣掀起超級旋風的日本動畫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮花》，都在表演曲目中。此外還有專屬於管樂的震撼佳作，將展現近420人合奏的企圖心與磅礴氣勢，讓大朋友和小朋友近距離感受管樂的音樂魅力。

此次「耶誕音樂同樂會雙北管樂同好聯合慈善公演」集結包含新北市板橋國小、新北市五華國小、新北市北大國小、新北市忠義國小、新北市福營國中、新北市中山國中、新北市新店高中，以及臺北市金華國中、臺北市明德國中、金甌女中、臺北市立大學，共11所學校接力演出，並創下多個新紀錄：包含同場演出年齡跨距逾45歲、雙北學校多達11校參與、400多人於環形場域共同演出、由兩位老師面對面指揮，都是創紀錄的展現。現場亦有財團法人伊甸社會福利基金會和陸軍航空特戰指揮部的體驗攤位，傳遞慈善社會公益。

除了管弦樂表演，市民廣場上還有陸軍航空特戰指揮部戰技隊操演，戰技隊隊長徐泰祥士官長帶領下，16位身型壯碩、操練精實的戰技操演引人目光，博得如雷掌聲，讓往來民眾度過一個視覺、聽覺都享受的周末假期。

(中時 )