美國共和民主兩黨仍就1.4兆美元（約台幣40兆元）整體開支法案，以及9000億美元（約台幣25兆元）抗疫紓困方案僵持不下。總統川普18日簽署為期2天的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺。這也意味國會應在下周一（21日）的最後期限前，通過相關法案，以確保聯邦政府繼續運作至明年9月前。

參議院多數黨領袖麥康奈在臨時撥款法案通過前表示，兩黨已就通過紓困方案取得良好進展。眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）則表示，20日下午前不會就任何法案進行投票表決。參院19日上午將召開會議，討論紓困方案。

分析認為，兩黨議員接近達成協議，但仍有重大分歧，將趁周末繼續談判。主要分歧包括整體開支法案計畫向每名國民發放600美元現金援助，遭民主黨因金額太小而反對。另外，部分共和黨人支持尋求縮減聯準會的緊急貸款計劃，引來民主黨人不滿，認為共和黨想在拜登政府明年1月接任前，限制該局權力。

(中時 )