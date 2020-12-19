迎接新年到來，花蓮縣往年會舉辦「F-16戰機迎曙光」吸引觀光客，今年軍方以「任務繁忙」理由取消，縣府則強調，跨年晚會卡司有亞洲天王任賢齊、情歌天后萬芳、本土天團玖壹壹，倒數將施放259秒燦爛煙火，元旦升旗則邀6個國家友人為6國國旗升旗，跨年活動精彩度不減。
空軍第五聯隊每年配合花蓮縣政府舉辦「元旦七星潭迎曙光」活動，已成為花蓮元旦著名活動，吸引全國航迷、遊客搶光七星潭附近各飯店及民宿，去年則從七星潭移往花蓮市太平洋公園，戰機排成「大雁隊型」凌空飛越，特別振奮人心。
不過，縣府證實，上月籌備階段曾經行文國防部，詢問是否照常辦理，但後來一直未獲得軍方的回覆公文，軍方直到近日才通知取消明年元旦的戰機衝場活動。
但跨年活動仍然精彩，「花蓮2021太平洋觀光節」跨年晚會將於31日下午5時至凌晨於東大門廣場開唱，亞洲天王任賢齊、情歌天后萬芳、本土天團玖壹壹等超過19組華麗歌手陣容接力演出，跨年倒數將施放259秒燦爛煙火。
緊接著元旦清晨7時，在七星潭風景區安排國際升旗典禮，今年特別舉辦「7國迎接七星潭曙光」，邀請在花蓮「落地生根」人數最多的日本、越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等6個國家國民一起進行元旦升旗，7國國旗同時在七星潭的天空飄揚。
縣府觀光處代理處長張志翔表示，花蓮跨年到迎新年活動一波接一波，讓遊客留在花蓮，有助振興地方觀光產值。根據旅宿業表示，跨年夜當晚花蓮市訂房率已爆滿，全縣訂房率突破7成。雖然跨年夜花蓮市住宿已滿，歡迎遊客預訂鄰近鄉鎮的旅宿。
縣府並協調北花線首都、台北及統聯客運，從12月31日至110年1月3日，往返花蓮客運平均票價折扣為85折。
(中時 )
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