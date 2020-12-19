花蓮七星潭戰機衝場，迎接太平洋曙光，今年將取消。但縣府舉辦跨年活動仍一波接一波，多組藝人將在東大門輪番開唱。（花蓮縣府提供／王志偉攝）

迎接新年到來，花蓮縣往年會舉辦「F-16戰機迎曙光」吸引觀光客，今年軍方以「任務繁忙」理由取消，縣府則強調，跨年晚會卡司有亞洲天王任賢齊、情歌天后萬芳、本土天團玖壹壹，倒數將施放259秒燦爛煙火，元旦升旗則邀6個國家友人為6國國旗升旗，跨年活動精彩度不減。

空軍第五聯隊每年配合花蓮縣政府舉辦「元旦七星潭迎曙光」活動，已成為花蓮元旦著名活動，吸引全國航迷、遊客搶光七星潭附近各飯店及民宿，去年則從七星潭移往花蓮市太平洋公園，戰機排成「大雁隊型」凌空飛越，特別振奮人心。

不過，縣府證實，上月籌備階段曾經行文國防部，詢問是否照常辦理，但後來一直未獲得軍方的回覆公文，軍方直到近日才通知取消明年元旦的戰機衝場活動。

但跨年活動仍然精彩，「花蓮2021太平洋觀光節」跨年晚會將於31日下午5時至凌晨於東大門廣場開唱，亞洲天王任賢齊、情歌天后萬芳、本土天團玖壹壹等超過19組華麗歌手陣容接力演出，跨年倒數將施放259秒燦爛煙火。

緊接著元旦清晨7時，在七星潭風景區安排國際升旗典禮，今年特別舉辦「7國迎接七星潭曙光」，邀請在花蓮「落地生根」人數最多的日本、越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等6個國家國民一起進行元旦升旗，7國國旗同時在七星潭的天空飄揚。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，花蓮跨年到迎新年活動一波接一波，讓遊客留在花蓮，有助振興地方觀光產值。根據旅宿業表示，跨年夜當晚花蓮市訂房率已爆滿，全縣訂房率突破7成。雖然跨年夜花蓮市住宿已滿，歡迎遊客預訂鄰近鄉鎮的旅宿。

縣府並協調北花線首都、台北及統聯客運，從12月31日至110年1月3日，往返花蓮客運平均票價折扣為85折。

(中時 )