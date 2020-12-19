朱正生在經國學院指導樂齡學員們畫耶誕彩妝。

在經國學院指導樂齡學員們畫耶誕彩妝。

特別為前三名學員準備閃亮亮禮物。

每年義務回家鄕指導宜蘭頭城家商學生。

每年義務回家鄕指導宜蘭頭城家商學生。

每年義務回家鄕指導宜蘭頭城家商學生。

朱正生率領台灣亮采形象團隊獲兩岸青年創新創業大賽一等獎。

朱正生（左）與朱陸豪。

朱正生特別跟朱大哥擺相同姿勢，不過臉型沒那麼像。

朱正生特別跟朱大哥擺相同姿勢，不過臉型沒那麼像。

彩妝大師朱正生榮獲「Super Teacher」頭銜後，在經國管理學院附設樂齡大學的課成為搶手課程，以往以健康養生與運動健身為主，自從加入朱正生的時尚美麗課程後，樂齡學員們才發現，時尚不是年輕人的專利，美麗更沒有年齡限制。

往年的耶誕節，朱正生總會為失智的高齡母親打扮、逗母親開心，今年除了思念亡母，多了一份因疫情而煩悶的心情。日前他在樂齡大學班的課程設定「無齡耶誕彩妝造型」主題，藉由聖誕主題讓學員們有機會嘗試大膽用色，讓大家開心一下，因學員們抱持年紀大了就要穿得樸素、寬鬆觀念，殊不知穿著打扮只要自己看了舒服、漂亮，也可以擁有個人的自我形象。

上課當天，他找來2位正唸大四、曾2度獲得美國密西根人體彩繪冠軍大獎的翁敏媗與余以卉，擔任樂齡班的助教。朱正生經常鼓勵她們當好學生，翁敏媗在他鼓勵下，於日前高分考取經國管理學院「健康產業管理」研究所榜首。

當她們得知全班只有3位阿嬤學員畫過眼線，驚訝不已，學員們認真積極、勇於嘗試，更讓她們大感佩服，朱正生將當天鐘點費拿去買了許多頭飾及閃亮亮的飾品與禮物，送給當天整體造型最佳前3名。學員們不斷跟2個助教道謝，讓她們很有成就感，下課後還說：「下次還要當樂齡長輩們的助教。」

朱正生多年來在教學上帶給許多不同年齡層的人自信與快樂，也不忘回饋故鄉，日前他主動爭取回故鄉宜蘭「國立頭城家商」指導後輩，希望能為社會栽培出更多優秀美容人才，更樂意將所學傳承下去，希望帶領並訓練出許多優良種子教師。

他先前參加「武漢金銀湖盃第6屆海峽兩岸青年創新創業大賽」，以傳承創新教育當發想、提攜栽培優秀青年為藍圖，幸運在100多件兩岸優秀青年角逐賽中，以提案的「亮采形象管理」、「打造每一個人的潛在競爭能力」得到評審肯定，榮獲唯一的「一等獎」，讓他的教育之路打了一劑強心針，也讓台灣優秀青年在創新創業之路多了一份努力機會與希望。

朱正生在教學上游刃有餘，但是面對常被路人錯認成演員朱陸豪，卻不知如何回應。朱正生說，「也不記得是從哪個時候開始，偶而會遇到有人把我認錯。最神奇的一次是，我到家裡附近的市場買水果，老闆突然對我說，你怎麼化妝畫一畫，突然跑去演戲了，我只能裝傻，趕緊付錢離開」。

對朱正生而言，朱陸豪是位非常優秀的京劇名家，也是個好演員，他謙稱沒有對方長得帥，對自己常被誤認是朱陸豪，其實內心有幾分喜悅。其實朱陸豪也曾被于美人錯認成朱正生，有次在攝影棚見到，于第一句話就問朱陸豪：「你不是要帶我們去法國玩，現在計畫如何了？」讓朱陸豪也當場愣住。

其實朱正生有個親大哥，前幾天特意一起拍照，並開心的在臉書曬兄弟合照。不料臉友們竟說朱陸豪才是他哥哥，讓朱正生哭笑不得。以往被認錯，朱正生總想解釋，最近他開始轉變態度，不做解釋或說明，而是將時間放在教學上，盡情享受與學生相處的時光。

(中時 )