職籃球星遭誘拍不雅影片，並在色情網站上販售，案情宛如滾雪球，受害人數不但增加且涵蓋多種行業。刑事局19日拘提2名男子到案，其中架設網站的余姓男子竟是累犯，曾在2017年因同樣犯行被判刑。另一名劉姓男子則是在網站下載影片後，恐嚇球員。2人在警方偵訊後於晚間8時許，移送桃園地檢署。

專案小組人員依照IP位址鎖定余男（32歲）、劉男（39歲）2男，2人並非同夥也不認識相關被害人。但余姓男子竟是累犯，誘騙側錄不雅影片早有前科。余男在2017年就曾經因為竊錄成人及未成年男性不雅影片，並散布販售。遭到高等法院依妨害秘密等罪判處有期徒刑1年，緩刑3年。當時的被害人包括未滿18歲的北市明星高中學生。

時隔3年，余姓男子捲土重來，以同樣方式於新加坡色情網站販售不雅影片，對象則鎖定身材健美的明星運動員、消防員。而下載影片的劉姓男子，則是涉嫌與被害人聯絡並與出恐嚇。全案經多名被害人串連，向警方報案而曝光。

刑事局辦案人員19日上午分別在新北市板橋、新店兩地逮捕2名嫌犯，並且前往余男位於桃園的住處搜索，起出電腦設備及手機等證物。刑事局在偵訊後，依照涉嫌兒童及少年性剝削防制條例、妨害風化、妨密秘密、恐嚇取財等罪嫌將2人移送桃園地檢署複訊。警方也呼籲其他被害人與專案小組聯繫，提供資料協助偵辦。

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(中時新聞網)