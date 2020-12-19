警方將涉嫌恐嚇球員的劉姓男子逮捕，訊後移送桃園地檢署偵辦。(林郁平攝)

警方查獲嫌犯收藏被害人的束褲、球衣及作案用的電腦、信用卡等贓證物。(林郁平攝)

P＋聯盟球員譚傑龍遭人散布不雅影片及遭受恐嚇案，刑事局偵查第四大隊經報請桃園地檢署檢察官林郁芬指揮偵辦，19日逮捕涉嫌架設色情網站的32歲余姓男子，及趁機恐嚇球員的39歲劉姓男子，晚間已將兩嫌移送桃園地檢署。

警方調查，余嫌以釣漁方式，利用LINE、SKYPE等通訊軟體，假扮女生與被害人聊天進而相約視訊，在未經被害人許可下側錄影片，除恐嚇被害人外，更上傳至色情網站牟利。警方晚間訊後，依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

警方發現，還有多位民眾遭到側錄，呼籲被害人勇於向警方專案小組檢舉，專案小組將擴大偵辦利用通訊軟體(俗稱釣漁漁夫) 側錄不雅影片集團；根據兒童及少年性剝削防制條例第38條規定，散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時 )