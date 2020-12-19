中天新聞台轉戰YouTube頻道，每天都帶給觀眾不同驚喜！因為邊播報邊吃漢堡一炮而紅的美女主播鄭亦真，今(19日)為了達到250萬人訂閱目標，「漢堡主播」不吃漢堡改煮湯圓吃，超甜美的吃相讓線上人數瞬間暴增１萬多人。

冬至將近，「漢堡主播」鄭亦真應網友要求，今天不吃漢堡改煮湯圓。敬業的她還不忘先把重要新聞先播完，再開始下鍋煮湯圓，看到網友留言吐槽她看起來好像不太會煮，更可愛回應：「不要這樣。我平常有在煮…泡麵。」臉上笑容超甜美。

鄭亦真邊播報邊吃湯圓，畫面正翻了。(取自中天電視YouTube)

舀起一碗熱騰騰的湯圓，鄭亦真說到做到，二話不說馬上在4萬多網友面前開吃，超甜美的吃相再度掀起聊天室一陣暴動，「太可愛了」、「再多吃一顆」、「主播超正」、「亦真主播真的太可愛了，中天加油」。不過鄭亦真似乎運氣不太好，雖然喜歡吃的口味是芝麻，但她連吃兩顆都是花生口味，「沒關係，一樣很好吃。」

鄭亦真內外兼具，不僅播報新聞專業，169公分高的她更有一雙無敵美腿。雖然她近日應觀眾要求，吃了不少漢堡，但因熱愛運動的關係，鄭亦真反而還瘦了，所以她也搞笑放話要網友盡量留言餵食「養胖我」。

(中時新聞網)