美國在台協會（AIT）處長酈英傑16日拜會台中市長盧秀燕盧秀燕當面表達反萊豬的民意，卻引來綠營批評。前民進黨立委李俊毅表示，民進黨萊豬之戰，打盧秀燕、醫師蘇偉碩，反萊豬之火會更大，這一戰民進黨要贏很難了，甚至說民進黨不要再火上加油。沈富雄聽完直言：你沒官可做了啦，你完蛋了。

李俊毅在政論節目《少康戰情室》中表示，這一戰大概民進黨要贏很難了，就是反萊劑之戰，在台灣已經燒成這個樣子，民進黨如今這樣子去打盧秀燕、蘇醫師，恐怕會讓這個火更大。要怎壤這個火滅掉，不是用這個方法。如果說怒潮是水，不是擋它，而是要疏導、要開誠布公，這就要回到總統蔡英文一開始所說，就是要溝通、溝通，那到底要拿什麼跟人家溝通？

李俊毅指出，萊豬的毒性問題，盧秀燕講的沒有錯，你校園不進、孕婦不建議、小孩子年紀太小不建議、有什麼病的也不建議，這個都是衛福部的說法，那誰吃啊？所以和人民溝通，就要看拿出什麼東西，要讓人民放心，所以這一戰民進黨要贏很困難。至於會不會像當初的美牛這樣子，久了以後就忘記了；不過民進黨也不要每一次這個時候、還不停在火上加油。

沈富雄一聽完李俊毅的說法馬上喊，「你沒官可做了啦，你完蛋了！」李俊毅回說，這跟做官沒關係。而民進黨這一群人再怎麼搞，也就是幾年，難道他們以為可以當官一輩子。

(中時新聞網)