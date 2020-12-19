台中市長盧秀燕日前和美國在台協會(AIT)處長酈英傑在市府對談，盧市長當面向美方傳達台中市民拒絕萊豬的立場，卻隨即遭到綠營側翼撻伐。而據網路最新聲量排行顯示，過去一周盧秀燕的聲量爆衝至50.59%，比其他5都首長聲量加總的49.41%都還要高。

臉書粉專「聲量看政治」19日在臉書貼文指出，綜合7天內六都市長新聞聲量與即時社群聲量分析，從12月12日至今，目前盧秀燕在六人之中暫居第一，為「六都首長聲量的50.59%」。

第二名是台北市長柯文哲，佔六都首長聲量的28.4%，第三名，則是高雄市長陳其邁，佔六都首長聲量10%。第四名為新北市長侯友宜，佔六都聲量5.58%，桃園市長鄭文燦暫居第五名，佔2.89%，第六名為台南市長黃偉哲，佔2.54%。

六都市長最新聲量排名 冠軍竟比其他5人加總還高。圖為 台中市長盧秀燕(左)、台南市長黃偉哲(右)。(圖/合成圖，本報資料照)。(圖/本報資料照)

「聲量看政治」指出，盧秀燕因反萊豬當眾向美國在台協會AIT處長酈英傑 反應一事，成為本周話題之王。此舉是否有利於盧秀燕未來的政治生涯，或者爭取連任，值得觀察。

「聲量看政治」公布六都市長最新聲量排行。(圖/翻攝自 「聲量看政治」臉書粉專)

值得注意的是，有網友詢問「聲量看政治」粉專，「盧秀燕在AIT事件中的聲量，反應的是正聲量還是負聲量？」，粉專回應，「目前來看，暫時為五五波」。另外，也有網友指出，「台中還有捷運停運，不只美豬突襲AIT」。

【一周六都首長聲量 盧秀燕用外交突襲換得聲量暫居第一】 根據12/12至今，綜合7天內六都市長的新聞聲量與即時社群聲量指標分析，目前台中市長盧秀燕在六人之中暫居第一，為六都首長聲量的50.59%；第二名是台北市長柯文哲，佔六都首長聲量的2... 由聲量看政治發佈於 2020年12月18日 星期五

(中時新聞網)