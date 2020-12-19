在YouTube上訂閱人數超過180萬的節目頻道《木曜四超玩》19日在台大體育館舉行「木曜跨界演唱會－Rising」，邰哥、KID 、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞6位主持人分別搭檔美秀集團、大淵、呂士軒、告五人、陳芳語（Kimberley）、吳卓源（Julia）6組知名音樂人，共演唱16首歌，嗨翻全場2700名粉絲，阿部瑪利亞和KID的鐵粉更花了9.1萬元標下最前方2個VIP位。

「木曜四超玩」主持群一身白色系太空裝，從舞台中央高台現身，與該曲創作人阿達一起高唱同名主題曲〈木曜四超玩〉，揭開演唱會的序幕，緊接著陳芳語登場，與邰智源、KID、坤達演唱共同創作的新歌〈蛤歌〉， 又唱又跳的funk曲風加上Rap，立刻帶動全場氣氛，邰智源表示之前他問大家「『蛤』可以做成一首歌嗎」，大家都傻眼回「蛤」，結果陳芳語和製作人Jinbo還真的寫成了一首歌。而溫妮則分別和呂士軒、怕胖團主唱閃亮合唱〈免睡殿〉以及〈朗朗上口〉。

邰智源一身黃金色調的和服高現身舞台中央，手中撥弄著苦練已久的日本傳統樂器「津輕三味線」，結合日本演歌民謠與美秀集團的民謠搖滾，不過似乎是因為太緊張，多次彈錯，再演唱以情色文學靈感創作出的〈哥哥呀哥哥〉和〈我要愛你〉，掀起演唱會的高潮，邰智源更是嗨到跑下台，跟前排粉絲互動。或許是因為太緊張，彈錯了幾個音，表演完後被KID虧「剛剛好像有彈錯」，邰智源也自嘲「耳朵不聾的話都聽得出來」。

再來是KID與阿部瑪利亞與頑童MJ116成員大淵的合作〈山山〉，KID意外展現超強的饒舌實力，讓粉絲們尖叫聲連連。KID也透露爸媽專程從花蓮上台北看他表演，更搞笑喊「麻煩不要跟他們講話，我怕會把我小時候的事都跟告訴你們」。阿部瑪利亞也首唱前一天才發行的新單曲〈Shine Shine The Night〉，粉紅色短版背心搭配黑色短褲，大秀纖細柳腰，超標準的中文發音，也令所有人超驚豔。

最沒舞台經驗的泱泱則與告五人一起演唱〈記得自己長得很可愛〉，音樂經驗全無的她還親自填詞。到了尾聲，坤達和吳卓源合作〈I really wanna see u now〉，還重現了Energy經典曲〈放手〉，音樂一下全場陷入回憶殺，寶刀未老的坤達鏗鏘有力的舞蹈動作，讓氣氛嗨到最高點。原來吳卓源的製作人Chrisflow是Energy的頭號粉絲，更是坤達的鐵粉，在幾次討論中讓重現〈放手〉的可能性慢慢浮現，加上當年原曲的編舞老師剛好從日本回來，就順水推舟的讓坤達點頭在演唱會上重唱這首歌。

演唱會最後木曜四主持群再次合體，一起合唱由黃明志創作的最新主題曲〈Bring you to life〉，完成了這次「木曜四超玩」的跨界創舉，黃明志也保密到家，在安可時現身，讓台上6位相當驚喜。這次跨界演唱會的製作成本破千萬，儘管門票完售，總收入850萬元仍小賠，不過秉持一日系列的精神，就是要挑戰極限做到最好。

演唱會結束，大家在後台興奮的擁抱，溫妮直呼看到邰哥在台上演出三味線時好感動，從他一開始很抗拒到後來努力練琴，願意在大家面前呈現不擅長的一面，真的就是「一日系列」精神。而回想起自己努力練了好幾個月，他笑說最難的是要左手跟右手合拍，同時撥子打弦還要有氣勢，邰哥笑說：「不是很難，是非常難！」特別感謝大師廣源武美老師的指導，才能有這樣驚艷的演出。 完成了這次的壯舉，邰哥直接放話：「如果今年大家還滿意，不排除到東京巨蛋開唱」，此話一出嚇壞所有人，不過愛開玩笑的他馬上補一句：「不排除但訂不到！」

(中時 )