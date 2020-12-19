馬克洪病情穩定 21:062020/12/19 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬克洪病情穩定（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統府周六（19日）發表聲明，表示總統馬克洪今天的情況比周五穩定，檢查結果令人安心（reassuring）。 聲明指出，馬克洪還是有新冠症狀，但這些症狀不妨礙他繼續執行公務。 馬克洪在17日確診新冠，隨即前往巴黎附近的凡爾賽隔離並接受治療。他18日下午透過推特帳號發表自拍影片說明現況，表示：「我很好，我今天的症狀跟昨天一樣：疲勞、頭痛、乾咳，就像你們數十萬人一樣。」同時也保證會即時向大眾通報自己的病情發展。 全球大宗商品進入「持久牛市」 52台空頻 7成民眾不接受 (中時 ) #馬克洪 #穩定 #症狀 #病情 #法國總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金研院40周年暨頒菁業獎 喜上加喜 04:102020/12/19 金融．稅務 梁肯自招對金融零理解 04:102020/12/19 娛樂新聞 台南柳營旭日橙上市 兩6都市長助攻 16:222020/12/19 寶島 陸拍板八任務 穩金融、擴內需 04:102020/12/19 全球財經 坤聯富澄臻 豪宅規格吸引自住客 04:102020/12/19 財經焦點 視力悄悄衰退 檢查驚現視網膜出血 19:582020/12/19 健康 北部不會濕冷到明年 吳德榮：下周五天氣穩定 10:152020/12/19 生活 《婆婆》勇兔美胸曾崩壞 背心穿1年「雞蛋變散蛋」 16:222020/12/19 娛樂 棒球》生涯首度對決 「假日飛刀手」棒打「金臂人」 18:162020/12/19 體育 血淋教訓！13歲少年染新冠僅1周 血噴滿病房慘狀曝光 13:132020/12/19 國際 高學歷歌壇天后論文99％抄襲 道歉信求原諒「怕無法登台表演」 18:382020/12/19 娛樂 國際熱門新聞 美媒：美國國防部緊急暫停與拜登團隊交接 五角大廈官員震驚 - 國際 血淋教訓！13歲少年染新冠僅1周 血噴滿病房慘狀曝光 - 國際 學界證實超級食物酪梨 能維持人體這些器官健康 - 國際 美聯航螺絲大鬆新冠患者死於班機上 乘客痛批罔顧人命 - 國際 9歲男孩年賺8.3億 3度蟬聯全球「賺最大」Youtuber - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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