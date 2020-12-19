法國總統府周六（19日）發表聲明，表示總統馬克洪今天的情況比周五穩定，檢查結果令人安心（reassuring）。

聲明指出，馬克洪還是有新冠症狀，但這些症狀不妨礙他繼續執行公務。

馬克洪在17日確診新冠，隨即前往巴黎附近的凡爾賽隔離並接受治療。他18日下午透過推特帳號發表自拍影片說明現況，表示：「我很好，我今天的症狀跟昨天一樣：疲勞、頭痛、乾咳，就像你們數十萬人一樣。」同時也保證會即時向大眾通報自己的病情發展。

(中時 )