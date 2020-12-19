抗議民眾表演行動劇抗議制度不公。（陳鴻偉翻攝）

主辦單位號稱有上萬人參與抗議。（陳鴻偉翻攝）

法稅改革聯盟、平反1219行動聯盟發起「廢獎金運動」，19日在凱道前舉辦遊行抗議，主辦單位宣稱活動有上萬人參加，活動並提出1. 廢除行政機關不法獎金、2. 平反冤案，落實人權保障、3. 杜絕行政機關濫權鴨霸等3大訴求。

抗議團體抬出黃色小鴨「反鴨霸」大汽球，另有貼滿標語的「毛小孩」組成稅災救援汪汪隊，吃狗餅乾象徵廢除不法獎金，並有民眾裝扮成龍蝦法官、滅鬼隊等各式造型，要求法稅真改革。

前台大法律系教授陳志龍指出，行政執行署明知太極門稅案，六個年度中有五個年度與敬師禮相關的課稅處分已被國稅局更正為零，唯獨1992年度被當作補習班課稅是有疑義的，卻不理會行政法院的公文，急著在二次拍賣後，就將太極門土地收歸國有，就是因爲二拍能領到的獎金比三拍多，內容另人質疑。

「919竹北事件」法稅志工黃姓媽媽在路邊舉牌詢問李姓執行官在太極門案中領多少執行獎金，就被執行官提告，更誇張的是警察以現行犯逮捕被告，漏夜訊問後移送地檢署，還遭檢察官限制住居。民眾質問執行官領獎金是可受公評的事項，媒體也早已披露，為何怕人問？

現場還有來自全球20多國的聲援民眾，手持各地語言標語表達意見，以及多國連線直播報導，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路、中山南路等路段，再回到凱道集結。

晚間於凱道前舉行大型倡議行動，民眾將手持野百合花圍著大型台灣圖樣，象徵野百合學運後，已經躍昇為當權者的官員，現在卻讓人民失望、痛苦、憤怒，只能上街頭遊行。

(中時 )