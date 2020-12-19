胡宇威在《全明星運動會》中擔任藍隊隊長，日前因右腳踝骨折無法出賽，他仍堅持陪隊員走完全程，每次錄影必親自到場。近期他主演新戲《王牌辯護人》，同劇演員葉星辰、黃薇渟18日驚喜現身探班，身穿全藍色衣著、襪子，探班飲料包裝也選藍色，讓胡宇威相當驚喜，大笑直呼「非常感動」，還送上牛奶、鈣片，讓胡宇威好好補鈣養傷。

得知胡宇威受傷時，葉星辰立刻傳訊息關心，但又怕他太沮喪，半開玩笑問「你好慘，你還好嗎？」結果胡宇威回傳腿傷照片，嚴重程度讓她嚇一跳。黃薇渟透露，胡宇威做事非常拚，跑宣傳時玩遊戲勝負欲超強，甚至受傷前一天，3人才剛跑完宣傳，胡宇威當時還說，覺得自己運動量不夠，沒想到隔天就受傷。胡宇威表示：「我受傷時真的很無助跟自責，也很感謝隊員們挺我，讓我能陪他們走到最後。看到星辰和薇渟出現的時候，真的很開心，非常感謝她們。」

看到胡宇威帶領藍隊，在賽前集氣吶喊時，黃薇渟忍不住直呼「好帥！」、「超Man的！」，葉星辰也說「臨場體驗感覺完全不同，紅藍兩隊都很團結、很熱血，連觀眾席的我們都很感動。」葉星辰有在健身和練瑜珈，黃薇渟則是羽球好手，胡宇威還隊長魂上身，問她們有沒有興趣加入。

葉星辰、黃薇渟全身藍為胡宇威與藍隊加油打氣。（東森電視提供）

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