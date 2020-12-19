賀軍翔、邵雨薇、周曉涵、陳璽安、張洛偍、程雅晨等19日赴台中出席《天巡者》粉絲見面會，現場和粉絲玩遊戲，也重現劇中「結界」概念，讓演員們身體緊貼玩遊戲，並站在小框中不能出界。賀軍翔為贏得比賽，竟雙手公主抱邵雨薇，背上背著周曉涵，笑稱自己是「老背少」，先前他打籃球運動過度，導致足底筋膜發炎，雖持續針灸但未康復，他表示發炎還沒好，一拼命說不定又要發作。

賀軍翔28日將過36歲生日，昨演員群也為他慶生，端出壽桃祝賀，邵雨薇、周曉涵更眾人面前一起獻吻，讓賀軍翔尷尬笑說：「這是在整我嗎？」至今是2個女兒的爸，賀軍翔有女萬事足，表示不需要特別的驚喜，就是簡簡單單的和家人、好友們相聚吹蠟燭、切蛋糕就心滿意足，但也好奇大女兒會給他製造什麼驚喜。

大方認愛吳慷仁的邵雨薇，近期熱衷攝影，希望用拍照記錄生活，也遺憾小時候媽媽不常幫她拍照，沒有看到太多自己的成長過程。而邵雨薇笑說，如果只是自己有點無聊，「還想拍拍我的寵物、『別人』以及生活週遭。」若是能掌握基本的攝影概念跟技術，就可以把每張照片掌握的更好，對自己來說是很棒的紀念。

曾是「逢甲校花」的周曉涵，回台中感到格外親切，賀軍翔透露，父親是台中人，以前就住在逢甲附近，他的表妹、堂弟昨特地到現場支持，讓他覺得感動。被問到《天巡者》收視若破3如何慶功？賀軍翔笑說：「現在脫上半身已經不流行了，如果收視破3，就脫下半身，但是陳璽安和張洛偍脫。」

賀軍翔在粉絲見面會上玩遊戲，公主抱邵雨薇後背周曉涵，自虧是「老背少」。（三立提供）

(中時 )