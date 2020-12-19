職籃球星譚傑龍不雅影片外流，又爆出疑似還有多名球星受害，球隊報案後，刑事局報請桃園地檢署指揮，檢方19日訊問被害人，並指揮警方循線逮到32歲余姓男子和39歲劉姓男子，但2嫌似乎不認識，且余男過去也曾因偷拍同志性愛片遭判刑，檢警持續深入追查，全案朝兒少性剝削、妨害風化、妨害祕密及恐嚇等罪嫌偵辦。

譚傑龍月初在友人陪同下，向刑事局報案稱遭持3年前側錄的不雅影片威脅，刑事局報請桃園地檢署指揮，檢方指派婦幼組主任檢察官劉偉誠、檢察官林郁芬偵辦，檢警根據流出的國外網站網址、恐嚇的通訊軟體等線索調查，疑有其他球星也遭恐嚇。

桃檢19日訊問譚傑龍等被害人，警方同步持法院核發的搜索票，到32歲余嫌桃園市楊梅區住家，以及39歲劉姓嫌犯新北市新店區住家搜索，帶回手機、電腦、硬碟等證物。

據了解，法律系的余姓男子，在就讀私立大學期間就開始架設同志色情網站，出售多年來透過視訊聊天交換來的男性裸露私密照或偷拍同志性愛片，疑似就是在3年前趁譚年僅17歲時，以網路視訊竊錄裸露的下體。

和余男不熟識的劉男，從網站取得譚的不雅影片，隨著譚名氣漸旺而恫嚇要錢，檢警仍在釐清余男和劉男間的關係、竊錄過程、取得影片手法和恐嚇經過等，並追查有無其他共犯。

(中時 )