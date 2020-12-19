41歲的陽建福是今天中職退役明星球員軟式棒球賽全場最小的球員，儘管現在已轉任教練，也未再練投，但今天登板投球球威依舊，也引發現場球迷驚呼連連，他說：「從來沒想過有幾會可以和這些前輩一起比賽，真的很開心。」

陽建福今天擔任藍隊後援投手，不過他9下先被林振賢敲出三壘安打，再被下一棒的吳俊達擊出再見安打，承擔敗投，藍隊最終以8比9不敵紅隊。

陽建福是此次參賽全場最「幼齒」的球員，他透露，在他國小6年級時，這些前輩已經在打職棒，自己從未想過能與這些前輩一起比賽。

「以前前人在種樹，但我比較感慨的是，換到我們這一代時沒把巨蛋蓋好，像今天下雨、天氣冷，若有巨蛋也就不會讓前輩負荷那麼大。」陽建福表示，當初在電視上看到前輩們在打職棒，也讓他嚮往能登上最高殿堂。

陽建福目前在台中成棒隊擔任投手教練，現在已經沒有再繼續練投，但球速依舊，他表示現在只會與球員一起做重量、維持肌力，他坦言自己當然會想再投球，「但現在年輕人愈來愈多，要再出賽機會比較少，現在做的是培育年輕選手，加上現今訓練方式比較科學，球員會進步比較快。」

而身為紅隊年紀最小的球員，曹竣崵今天跟兒子曹祐齊一樣「暫時」棄投從打，今天替補上場先跑出場內全壘打，下一打席又揮出二壘安打，他笑說：「當然不能讓兒子專美於前啊！不然報導都只寫他怎麼可以。」

曹竣崵透露，自己球員時期鮮少打擊、打擊很爛，這次是因為打軟式，只要掌握到擊球點就比較容易，「但一口氣跑4個壘包回來還真的會喘。」

(中時 )