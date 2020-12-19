邱姓男子失蹤40天獲救，家屬到嘉義縣東石先天宮還願答謝。（摘自東石港先天宮五年千歲臉書）

新竹邱姓男子11月6日在台中市中橫便道落谷，直到12月15日深夜被當地泰雅族獵人發現，失蹤40天奇蹟獲救。家屬曾在邱男失蹤第6天到嘉義縣東石先天宮求神問事，王爺當時降駕說，人還活著，但要花一些時間才找得到，約在農曆10月底到11月初能尋獲。然而邱男果然在農曆11月1日獲救，邱男家人19日下午到先天宮還願答謝。

邱男11月6日晚上騎機車闖中橫便道德基管制站，遭攔截時棄車逃跑，滑落約100公尺溪谷後失聯，義警消出動上百人力都無所獲，邱男家屬曾在他失蹤第6天到嘉義縣東石先天宮問事，得到精神支柱，並懸賞50萬元找人。

邱男獲救後迄今精神恍惚，邱男家人今天到嘉義縣東石先天宮還願時，向神明祈求將邱男的元神找回來，幾天後還要親自到先天公認做王爺的契子。先天宮總幹事蔡順杰說，為答謝王爺，邱姓男子家人除了捐款、酬謝寺廟一面石雕的牆面，明天也會請人來演戲謝神。

(中時 )