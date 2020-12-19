鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（19）日攜現任妻子偕同前往三峽愛物園，為亡妻林淑如過70歲冥誕。他事後受訪表示自己近來多忙於醫療健康事業，也提到在美國威州的投資由量轉質，至於針對鴻海，他則直言，接班董事長的劉揚偉做得比他更好，而「傳賢不傳子」，就是郭對鴻海股東最大的交代。

郭台銘表示，鴻海不是家天下，他從來沒想讓兒子郭守正接班，而是讓有才能的人接班。他除了感謝劉揚偉願意接班、承擔更大的責任外，也相信由科技出身的劉來帶領鴻海轉型、是正向發展，雖然很多長期規畫無法立竿見影，但30年磨一劍，他有信心劉可以勝王、而且做得更好。

談到外界關注的美國威州投資，郭台銘指山，鴻海在威州提供的是高薪資的就業水準，全球產業的重構現正在形成，包括威州、墨西哥、台灣日本，將會形成一個新的供應鏈，而鴻海針對威州的投資，也已經量轉型為質。

至於他個人今年以來則多在忙醫療健康事業，特別是為了新冠肺炎唾液篩檢產品，能在2.5小時就知道篩檢結果，9月時他還載著滿機的唾液篩檢機台飛往美國，希望能趕在明年春天時取得美國緊急使用授權（EUA）認證。

他並為此成立了富佳生技做為進軍醫療健康產業的基礎，同時結合鴻海進行合作開發和製造量產，看好經由唾液能進行除了新冠肺炎外、含括流感篩檢的多種測試項目使用，未來將會以自有品牌推出創新產品，聚焦投入精準醫療領域。

此外，他也趁此回到愛物園向亡弟說，永齡最近也透過台成幹細胞中心、開發一系列產品，諸如下一代幹細胞治療、應用在腸胃道的8K影像辨識、基因定序等，後續都能進一步與大數據結合、有助持續推動對抗癌症的計畫。

(工商 )