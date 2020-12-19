吳念軒在《粉紅色時光》中默默守護青梅竹馬方志友，展現暖男魅力，現實中吳念軒、方志友對感情態度都屬於勇敢型，方志友羞說：「我不喜歡一直憋著的感覺、會按捺不住，真的喜歡的話通常就會主動說出口。」吳念軒則笑回：「暗戀既辛苦又幸福，自己暗戀的經驗就是告白之前！」

耶誕節將至，吳念軒回憶，某一年玩交換禮物，竟然交換到大象頭套，他無奈地說：「收到一個大象頭套，除了很爛之外還很臭！馬上把他丟掉，現在還會損那個朋友。」過去自己送過別人香檳，算是較成年的禮物。今年聖誕節吳念軒沒排工作，他傷心透露：「今年也很想交換禮物，只是沒有找到人陪我一起玩。」。

人妻方志友則已計畫跟家人朋友一起吃飯，也準備好要玩交換禮物，方志友回想，曾有朋友收過「價值3000元的臭魚罐頭，雖然很特別但沒人懂」，今年規定只能送正常禮物。《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出；每周日晚間9點於MOD TVBS精采台播出。

吳念軒和方志友在劇中的曖昧情愫逐漸升溫。（TVBS提供）

(中時 )