就在19日晚間桃園領航猿出現在彰化體育館練球之際，領航猿總教練「一條」劉義祥卻不見蹤影，而由助理教練楊宜峰與黃啟峰，甚至是總經理陳信安親自下場負責訓練事務，領航猿隨後也發布官方新聞稿，宣告暫停劉義祥總教練職務，直到水落石出那天！

領航猿新聞稿內容如下，「針對部份媒體所報導之內容，經本球團初步查證顯示報導不確實，本球團仍堅信總教練清白，惟為求慎重，秉持勿枉勿縱精神，除先暫停總教練之職務外，更將進一步詳查，以期水落石出，並會對大眾及領航猿球迷有所交代。」

目前唯一確定的是，20日下午領航猿出戰地主台新夢想家的本季首戰，將由楊宜峰暫代兵符，其實這對他一點也不陌生，因為包含先前PLG熱身賽，以及Molton盃籃球賽，都由楊宜峰出任執行教練，只是不知道這次楊宜峰必須代理兵符到什麼時候為止。

畢竟因為劉義祥陷入上酒店與毆打女友等緋聞，儘管璞園強調相信他的清白，問題是他的行為確實已經造成領航猿，甚至整個PLG全新職籃聯盟形象受損，只是先前都被球員不雅影片風波所掩蓋過去，如今就看領航猿給他的「球監(？)」時間到底會有多久了！

(中時 )