年僅25歲的黃冠智，過去在茄子蛋破億點閱MV〈浪子回頭〉展露頭角，近期演出公視《返校》影集，年僅25歲的他首度擔綱男主角，但其實在學生時期就因熱愛表演，很早就開始和同學「自導自演」。黃冠智念體育出身，以桌球專長推甄上台北科技大學，回想過去與同學「2人劇組」時光，曾有次為了拍短片，在廢墟差點引發大火釀災。

黃冠智說，該短片共有陽明山和樹林廢墟兩個場景，赴陽明山取景時，兩個人騎著腳摩托車載攝影器材、道具服裝等上陽明山，相當辛苦；在廢墟場景為了營造煙霧感，但買不起放煙機，只好土法煉鋼「買炭跟蠟來燒，結果瓦斯罐瞬間冒煙，整個起火，黃冠智當場嚇傻，找到路邊丟棄垃圾袋裡的一條毛巾，瘋狂拍打才滅火。

而他的冒險人生還不只一樁，黃冠智笑說，若要談到「距離死亡最近的一次」，就是在國中時期，在實驗室中看到一個老舊插座半垂在外，「那時很白目，想要把它夾正，我就用鑷子把插頭扶正」，沒想到瞬間通電，讓整個插座起火燒個焦黑，差點沒把實驗室炸掉，老師氣炸要他罰寫悔過書，後來每一屆學弟妹看到那插頭，老師總會告誡「就是你們調皮學長弄的」。

在《返校》影集中飾演「程文亮」一角，出身道士世家，是即將繼承城隍廟第五代傳人，雖然拍戲過程沒遇到超自然現象，但他回想以前做角色功課時，當時為詮釋「官將首」，常常看相關影片，但有次電腦已好幾天沒打開，某個晚上卻突然發出官將首音樂，「我打開電腦它完全黑屏，後來發現是之前看官將首的影片沒關」令他印象深刻。

「程文亮」對於黃冠智來說，是第一次演到完整的角色，需要從頭到尾做功課，除了上表演課外，他私下也向黃尚禾請教，此外他也感謝劇中老爸莊益增，有時劇情要被「巴頭」，莊益增都會「看似用力、實質輕拍」，相當照顧晚輩。

新戲播出後頗受好評，媽媽開心到處分享，是黃冠智的頭號粉絲。他感謝家人支持他任何決定，包括進演藝圈也沒經歷家庭革命。談起家庭教育，他自豪爸媽教得好，念體育班關係從小就到外縣市讀書，他對金錢特別敏感，「我會算每個月房租、教練費、車錢等」，發現爸媽一年砸20幾萬在他身上，算到後來他還因此落淚，就怕桌球沒打出好成績，辜負爸媽對他的期望。

黃冠智過去曾演過同志片《迷你鳥》，意外獲得許多「同性粉絲」，這回在《返校》中詮釋台客暖男，播出後女粉絲增加不少。演藝事業逐漸起色，近期他希望以工作為重，坦言3個月前剛恢復單身，結束一段僅半年的姐弟戀，分手原因是兩人價值觀不同，他透露因為從小住外面，「覺得闖蕩那麼久，很希望有個家」，如今一切看緣分。《返校》影集每週六晚上九點在公視主頻與Netflix同步首播，公視+週日上線。

黃冠智在《返校》影集中暖男形象深受粉絲喜愛。（盧禕祺攝）

黃冠智從學生時期就熱衷表演。（盧禕祺攝）

(中時 )