方宥心近期忙排練音樂劇《你好，我是接體員》，劇中她詮釋大體化妝師，與范逸臣互飆演技也飆嗓。方宥心以第4屆《星光》冠軍之姿出道，斜槓轉往戲劇發展後，演出《最佳利益》、《做工的人》等獲好評，這次音樂劇中再次結合最愛的歌唱，方宥心難掩興奮地說，「很幸運有這機會，把喜歡的音樂跟戲劇結合，現在想挑戰自己連結共鳴發音，不只是情緒、還要融合角色裡唱歌」。

方宥心詮釋為大體化妝，劇中她多接「特殊案例」，像是上吊、跳樓、溺水、意外死亡、車禍等，事前透過網路、紀錄片搜集資料，無意間看見一則報導，有一位男性大體化妝師交女友，送了一組新的化妝品給女友，後來兩人因故分手，男方再次接到卻是警方來電，告知女友身亡「在河邊被找到，那天有化妝」，她坦言看完資料「很毛」，排練期間也頻頻作夢，「夢到房子一直轉，失去重心往下墜」，但她忙得沒時間去解夢，搞笑說「或許夢個數字，去買樂透」。

方宥心從《星光》出道，轉往戲劇圈發展。（盧禕祺攝）

除了《接體員》外，方宥心日前也演出《孟婆客棧》，巧的是都有關生死、輪迴議題，但家人沒有太多禁忌，她本身是基督徒，媽媽則篤信道教，她笑說因為客家人習慣過「一」的生日，她31歲生日時，媽媽以表重視，特地去買K金打造的十字架項鍊，心想有避邪功能、還用大紅色盒子包裝，甚至一度想拿去廟裡過爐，後來想想不對「女兒是阿門」，這段往事讓方宥心每次想起都止不住笑，至今仍隨身攜帶十字架，她說：「媽媽對女兒宗教不了解，但又愛妳，這太暖了，就像媽媽給女兒戒指當傳家寶一樣」。

7日剛過36歲生日的方宥心，不僅歌唱、演戲樣樣行，演藝路上越發多元，她期許自己在人際互動上能反應更快，回想以前可能因為粗心，就失去了幾個朋友，尤其接演《接體員》音樂劇後，在生死面前，更重新檢視自己處事態度。她與小3歲劇場男友穩交2年，兩人有討論過婚事，但想先拼事業為主，「表演性質工作就像接案，收入沒辦法真的穩定」，回歸現實考量，成立家庭有小孩，仍希望有車有房。《你好，我是接體員》18日至20日於國父紀念館演出，購票請洽兩廳院售票。

方宥心有甜美外型和活潑個性，面向多元。（盧禕祺攝）

方宥心私下個性活潑，拍攝時展現靈活肢體。（盧禕祺攝）

(中時 )