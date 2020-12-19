新北市中和東區扶輪社結合國際扶輪3481地區第九分區各社為了感謝辛苦服務獨居長輩的志工，今（19日）晚間7時30分在國立臺灣圖書館演藝廳舉辦慈善音樂會。（中和區公所提供）

新北市中和東區扶輪社結合國際扶輪3481地區第九分區各社為了感謝辛苦服務獨居長輩的志工，今（19日）晚間7時30分在國立臺灣圖書館演藝廳舉辦慈善音樂會。（中和區公所提供）

新北市中和東區扶輪社結合國際扶輪3481地區第九分區各社為了感謝辛苦服務獨居長輩的志工，今（19日）晚間7時30分在國立臺灣圖書館演藝廳舉辦慈善音樂會。（中和區公所提供）

新北市中和東區扶輪社結合國際扶輪3481地區第九分區各社為了感謝辛苦服務獨居長輩的志工，今（19日）晚間7時30分在國立臺灣圖書館演藝廳舉辦慈善音樂會。

此次節慶樂舞迎新禧-慈善音樂會，由文山民族管絃樂團擔綱演出，為感謝防疫期間志工夥伴的無私奉獻，會中特別邀請中和區公所志願服務隊志工一同來欣賞，感謝志工照顧獨居長者的辛勞和付出；另外各社共同捐贈新臺幣10萬元善款作為中和區獨居長輩歲末圍爐活動時，購買日常生活用品，送給獨居長者當作伴手禮，讓扶輪善心陪伴獨居長輩過好年。

中和區長賴俊達表示，扶輪社多年來致力於公益行善，對於本區獨居長者之照顧向來不遺餘力，繼去年捐贈電鍋等日常生活用品後，今年持續贊助善款嘉惠中和區獨居長者，真的非常感謝扶輪社，公所與扶輪社將攜手共同守護中和地區獨居長者，共創健康有愛的幸福城鎮。

中和東區扶輪社社長柯有鵬表示，自1995年創社迄今已邁入第26年頭，平日致力於社會服務，積極擴大公益參與的面向，期望能將大部分的心力投入在地社會服務。扶輪社在今年年度口號「扶輪打開機會」的帶領下，希望由此為開端，拋磚引玉讓各界都能在別人的需要上看見自己的責任，並感受扶輪社帶來的關懷與愛心，希望為在地社會服務樹立良好的典範。

(中時 )