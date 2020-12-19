韋禮安今晚（19日）在台北流行音樂中心（北流）舉辦「而立之後」演唱會，相隔5年在台舉辦大型個唱，習慣早睡早起的他，昨晚直到凌晨兩點都無法入睡。今與許久不見的歌迷重逢，他興奮要求觀眾多給些尖叫聲，連在台上趁空檔喝水，都希望台下給點歡呼，笑說：「姑且就當我是『喝水都有尖叫聲」的始祖。」搞笑表示要辦一辦「從頭到尾都在喝水」的演唱會。

此次開唱，他不僅搭建子舞台與歌迷近距離互動，更邀來好友魏如萱（娃娃）合唱〈慢慢等〉；娃娃在台上爆料之前曾送韋禮安情趣用品「飛機杯」，他連忙解釋後來發現飛機杯破掉而「丟了」，娃娃聽聞直呼：「那就是有用囉，要用才會發現破掉嘛，而且他是放在廁所呦。」韋禮安招架不住直呼「當媽媽的都好可怕，我不敢找徐佳瑩合作了」。沒想到娃娃再出招，應景耶誕節當場送他一件紅色的男性內褲，「大家有沒有發現，我送他的東西都用在同一個部位」。

演唱會尾聲，韋禮安以吉他彈唱〈記得回來〉，向歌迷喊話「時候到了，我會再回來，希望到時候也都可以再看到你們」。周蕙、品冠、林采欣、許書豪夫婦等藝人今到場聆聽，年初因口罩風波陷入低潮的范瑋琪，進場時被問何時發片？僅微笑表示「儘快」。

(中時 )