A-Lin在19、20日登上高雄巨蛋舉辦「Passenger 旅．課」世界巡演，距離台北場時隔10個月，她第3度來到雄蛋開唱，近來瘦身有成，成功減體脂、狂瘦10公斤，一開場，身穿緊身螢光綠小禮服，大秀低胸、長腿，開心：「我要喝珍珠奶茶，我有瘦下來對不對。」並自虧「長輩」也不見了，「這個是我很喜歡的樣子，很陽光。」

A-Lin3個月來認真健身，「姐姐年紀大了，還是需要一些機耐力，才能像年輕人一樣動這麼久，這麼熱情。」敬業的她，提早3天到雄蛋彩排，前天在飯店泳池做日光浴，皮膚成曬黑得發亮、吸收維他命增強抵抗力，她說高雄的太陽很有愛，更換上勁辣泳裝，好身材展露無遺，A-Lin笑說：「要拿出高雄妹的本色來迎接大家。」

她一開場，熱情向粉絲打招呼：「哈囉，嗨，現場朋友大家好，」隨後自嘲打招呼的方式有點土的感覺，她直言在2020年底與粉絲見面，心情興奮緊張，在台上又唱又跳組曲〈一舞鍾情〉、〈雨後彩虹〉等，她笑說：「太累了吧，今年開始想要認真當唱跳歌手。」

她自認是在地的高雄人，還用有點掉漆的台語跟粉絲閒聊，她台語說：「我身份證是E，謝謝我的爸爸媽媽給我很多機會唱歌，所有才有一天能站在這。」她特地解釋原本台語頗佳，「因為要突然這樣講，我就會不輪轉。」

她全場飆唱38首熱門歌曲，她首次擔任演唱會造型總監，用心打造6套服裝及親自搭配全身的配件，造型費粗估花破200萬元，在視覺上，她與團隊精心設計舞台，耗資2千萬元打造新舞台，及多樣升降、移動舞台機關，讓A-Lin能夠飛高與飛遠，近距離與粉絲互動。

A-Lin的高雄演唱會2場共吸引2萬名粉絲到場支持，票房粗估吸金4600萬元，A-Lin的父母、親友特地從台東來高雄力挺，她的老公黃甘霖、女兒有事無法到場欣賞，而她年初在台北開唱3場，老公、女兒也同樣缺席，似乎婚變謠言再度瘋傳。

A-Lin在高雄巨蛋賣力開唱。（宜辰整合行銷提供）

A-Lin在高雄巨蛋賣力開唱。（宜辰整合行銷提供）

(中時 )