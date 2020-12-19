年僅27歲的新生代演員孔恩，過去在美國紐約福坦莫大學攻讀表演藝術，去年返台後，經過全民大劇團演員徵選，從800人海選中脫穎而出，獲選成為劇團合作演員，這回參與全民大劇團全新音樂劇《你好，我是接體員》演出，和范逸臣、方宥心、林曉培、康茵茵等前輩同台飆戲，年紀輕輕卻有強大氣場，可謂劇場界亮眼潛力新星。

孔恩為家中獨生女，父親長年在大陸工作，從小接受國際教育，高中畢業後，決定赴美國加州求學。起初她加入舞團訓練，後來發現自己更熱愛表演，因此赴紐約讀戲劇。剛畢業的第一年，沒有家人在身旁，她坦言非常辛苦，紐約劇場界華人少之又少，得自己得學會打理一切，包括懂得戲劇製作、行銷廣告，爭取表現機會，「這個世代容納性很強，各式各樣人種崛起，必須要給自己肯定」。

孔恩在紐約9年期間，曾赴甘迺迪表演藝術中心、外百老匯、布魯克林劇場等，參與演出或製作戲劇，深耕劇場界多年，她去年取得紐約藝術家執照，但長年沒回台灣，非常思念母親，去年返台一解鄉愁，意外逃過疫情爆發。而她返台後也沒閒著，創立「獨白社」表演教室，教授戲劇課程，也正在籌備新劇，可望明年3月能推出。孔恩笑說，剛回台灣時，語言一時轉換不過來，藉由一周2次教課，逼自己讀大量華語劇本，備課兼重溫母語。

孔恩在《你好，我是接體員》飾演越南籍新住民媽媽，面對劇中小女兒得血癌得負擔龐大醫藥費，大女兒在安親班被霸凌意外墜樓身亡，情緒轉折相當大，這也是她首度在台灣正式演出。《你好，我是接體員》首演4場已全數完售，明年加開巡演場次，4月臺北、5月臺中、6月臺南，購票請洽兩廳院售票。

孔恩在音樂劇《你好，我是接體員》中詮釋越南籍新住民媽媽。（粘耿豪攝）

孔恩自創「獨白社」表演教室擔任表演老師。（全民大劇團提供）

(中時 )