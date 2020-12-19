「Breaking Defense」17日報導，為反制伊朗與其代理人的無人機群集戰術，空軍已在非洲進行微波無人機殺手─「戰術高功率微波作戰響應機」(Tactical High Power Microwave Operational Responder, THOR，索爾)的原型測試。

空軍科學家約瑟夫(Richard Joseph)解釋，在非洲進行測試不會讓情勢緊張與升級，也無須擔心伊朗「偷師」而研擬出反制措施，又可針對伊朗與其代理人的無人機群集戰術進行反制驗證，可謂一石三鳥。

他表示，空軍近日已在非洲部署以微波系統為基礎的測試系統，以保護基地安全。「索爾」能阻斷並摧毀無人機的群集戰術或無人機本身的功能。「它經過廣泛測試，效果非常好」，驗證過程留給人深刻的印象。

雖然他不願說明索爾何時進入戰鬥部署，卻表示技術研發仍持續中，最終也有可能選擇其他武器系統來反制無人機。不過，「目前索爾是最好的選項，能整合至系統中的功能與日俱增」。

報導中指出，早在8月空軍就已準備好索爾的海外實地實驗。索爾使用高功率微波來「炸熟」無人機的電子設備，或在短程內將群集的無人機擊落。如果反無人機雷射像狙擊手手中的步槍，微波武器就像裝滿子彈的霰彈槍。

高功率微波武器實測。

索爾是由「空軍研究實驗所」(Air Force Research Laboratory, AFRL)研發，並安裝日前購自「Black Sage」的雷達系統。如何在攻擊下維持後勤運作，以及如何保護基地安全，已成為空軍未來的4大優先任務之一。空軍「戰略研發計畫暨實驗辦公室」（SDPE）除主持索爾的實地實驗外，還於4月宣布正進行雷神的「高能雷射武器系統」(HELWS)，與「高功率微波」(PHASER)海外原型實地實驗。AFRL則正研究「反電子高功率微波增程空軍基地防空系統」(CHIMERA)，專用於打擊中程與長程目標。

除空軍外，陸軍也積極爭取反小型無人飛行系統(C-sUAS)的導能武器。不過，陸軍雖對於基地防禦的微波武器頗感興趣，但其已拍板讓空軍領頭研發彼此通用的微波武器，而將自身研發資金全部灌注於打擊無人機的雷射技術之上。不過，空軍領導人已表態，保護基地不僅僅是空軍責任，陸軍也需要付費，絕不容許搭便車。

(中時新聞網)