歷經一波多折，台銀新洋將艾爾文總算在19日出戰台啤比賽上場，可惜他的狀態並不理想，上場打了23分鐘，投9中2，僅拿4分，另有8籃板、5助攻，台銀仍以61比69不敵台啤，也送台啤豪奪開季6連勝，繼續保持本季唯一不敗。

由於先前內部行政問題，艾爾文直到3日才抵台報到，17日凌晨結束14天隔離，隨即量身高與投入訓練，卻只跟台銀練過1次，19日上午就跟台銀總教練陳國維自動請纓，想在下午比賽上場，結果表現並不理想，卻在陳國維的預期之中。

「看得出來艾爾文仍然有點軟軟的，至少他的表現跟影片之間落差不大，也都努力在場上做到我們的要求，」陳國維表示，「他的攻守轉換能力相當優異，也有不錯的半場分球視野，現在只希望他趕緊把狀態調好，讓我們更具競爭力。」

艾爾文賽後表示，只跟球隊練過1次球就上場，確實非常具有挑戰性，「不過我相信可以打得更好，我很期待下一場比賽到來。」台銀20日賽程輪空，下一場比賽將在24日晚上6點出戰高雄九太科技，屆時就可看出艾爾文能夠恢復幾成。

(中時 )