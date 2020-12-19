蔡英文總統表示，為期10年的「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計打造約100艘艦艇。（劉宥廷攝）

海巡署首艘國造安平艦日前交船，總統蔡英文也出席交船典禮，並登艦視導船上設備，而當時畫面曝光後，有不少網友就好奇詢問艦上「黑黑的那個」是什麼東西？對此，海巡署更親自為大家解惑，其實就是「鎮海火箭彈」，安平艦上共安裝了6管！答案揭曉後，引發網友們一陣驚呼。

安平艦上配備由中科院製造的武器系統「鎮海火箭彈」，海巡署表示，艦上共安裝了6管，每管7發，共42枚火箭彈可發射，另外也可發射如高爆彈等非殺傷性武器。至於，為什麼身為執法者的海巡艦上需要這種武器，海巡署也說，因為根據法律，海巡若有平戰轉換的需要，將會納入國防作戰體系。

不只如此，海巡署更透露，安平艦上具備有更強力、射程可達120公尺的「高壓水炮」做為執法使用，因此戰時狀態，安平艦上不只有42枚鎮海火箭彈，還有為了戰術需求預留的雄風飛彈發射系統。

海巡署也強調，「沒有人期待戰爭，但我們都該為了那一天做好全力的準備。」而這篇貼文也讓超過8千名網友感到震撼，留言表示「超震撼，威懾力十足」、「可以裝雄風有點帥」、「給人很安心的感覺」，還有網友歪樓地說，「一次可煎42顆章魚燒的靈感！」「這是變形金剛吧？我書讀的少不要騙我啊XD」。

總統蔡英文11日出席「安平艦交船聯合典禮」

(中時新聞網)