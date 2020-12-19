大陸女星張馨予出道13年，拍過許多影視作品，但她最常被討論的是她的感情生活，和前男友親密照外流、跟吳卓義和都李晨有過一段情，2018年卻宣布與現役軍官何捷結婚，因此也被稱為「軍嫂」；先前張馨予分享過去苦日子時曾在馬桶上吃火鍋，昨（18）日又曬照自嘲，沒想到自己紅了還是得在馬桶旁吃飯。

昨日張馨予在微博發文，上傳兩張她正在吃飯的照片，但細看才發現地點不太對勁，她自己也尷尬地表示，「反正……怎樣都逃不了要在馬桶邊吃飯」；畫面中她捧著一盤綠色花椰菜炒蝦仁，一口一口吃起來，在她右後方卻是一個大大的馬桶，儘管馬桶蓋沒打開，還是看起來相當突兀。

先前張馨予分享過去苦日子時曾在馬桶上吃火鍋，昨（18）日又曬照自嘲，沒想到自己紅了還是得在馬桶旁吃飯。(圖/ 摘自張馨予微博)

她會這樣自嘲，其實是因為她曾在節目上透露，在20歲初未成名時期，滿懷夢想到北京追夢，為了省錢租了不到5坪的小房間，裡面只有一張床和櫃子，馬桶更緊貼床邊；有一次朋友到家裡聚會吃火鍋，還只能把火鍋放馬桶蓋上，有人想上廁所還要先把火鍋拿起來，這種生活讓當時聽到的人都難以置信。

後來張馨予紅了之後，總算不用過當初那種苦日子，但她自己也萬萬沒想到還是會在馬桶旁吃飯；她的鐵粉們看了也不以為意，笑說「關鍵還吃得挺香」、「妳是不是每天都在馬桶跟前吃飯」、「超有味道的飯」、「小時候連給狗狗做的飯都吃了，沒事的」。

(中時新聞網)