鉅虹建設董事長劉品辰在建築屢以精工美學獲得肯定，本身更是一名業餘藝術家，多年來支持藝術不遺餘力。（盧金足攝）

鉅虹美學館打造藝術家展出平台，19日新開展「暖暖朝陽」主題展。（盧金足攝）

藝術家郭羲的膠彩畫，金魚頭冠牡丹與菊花，寓年年有餘，花開富貴的喜氣。（盧金足攝）

藝術家廖迎晰作品展現「愛、希望、圓融」，充滿純真與童趣。（盧金足攝）

鉅虹美學館打造藝術家展出平台，19日新開幕的「暖暖朝陽」主題展，邀請藝術家廖迎晰 以不鏽鋼、銅、石材、陶瓷等複合媒材為主，創造充滿圓潤童趣的作品，藝術家郭羲的膠彩畫，包括金魚、鳥等主角，其中金魚、大肚魚頭戴牡丹與菊花，寓有年年有餘、花開富貴的喜氣，帶來溫暖與幸福的藝術之美。

城市美學是一門涵蓋多門類學問的綜合性科學，不僅涵蓋研究城市文明建構的硬體規畫，如建築、景觀等，更涉及城市文明的內部協調機制，軟體環境如商業、教育、生活文化的功能，以及城市可持續發展以及人與自然環境、人文生態環境的和諧發展等等。

藝術在經由時間與公眾的價值觀演化後，所自然演繹出的結果，於無形中藝術已逐漸改變了過去建築的傳統市場行銷方式，藝術品置入也成為行銷建築物的亮點，改變了過去將藝術與建築物分開思考的傳統思維。

鉅虹建設董事長劉品辰本身即為畫家，多年來投入藝術創作，也是三鐵運動高手，生活中動靜皆拿手，劉品辰說，建築中融入藝術，和其他社區建物有所區隔，他常在國內外欣賞畫展和雕塑等藝術，鉅虹的接待中心化身美學館，「就像我蓋的房子，藝術家作品融入通風採光的空間，就是一種風格，垂直綠化的建築當藝術品創作」，風光水綠就是最佳居住生活。

創作公共藝術收藏廣及台灣、大陸、新加坡、馬來西亞、印度、泰國等地的廖迎晰說，這次展出的作品以童趣和圓潤造型，建築物離不開美學，從不同角度埋下希望種子。

郭羲表示，建築是八大藝術之一，他創作的膠彩畫，有如用不同語言找到共鳴知音，牡丹花或菊花有不同花語，長在金魚和大肚魚的頭上，鑑別度高，也為空間增加喜氣洋洋氛圍，畫中的意象成為亮點。

劉品辰在建築屢以精工美學獲得肯定，本身更是一名業餘藝術家，對生活美學有其獨道見解與品味，多年來支持藝術不遺餘力，特別於鉅虹美學館內，以美術館概念定期策展，雕塑、繪畫兩大主題豐富交織，讓藝術走入生活。

「對於每一次藝術品的展出，希望能依隨不同的藝術作品交流」，劉品辰說，展示出不同空間風格的可能性，將藝術融合建築之中，令他揪感心的是住戶回饋，有時在電梯遇到住戶，稱讚社區藝術生活化，讓他覺得很有價值與意義。

鉅虹美學館本次展覽邀請國際知名藝術家廖迎晰及郭羲，兩位都是東海美術研究所畢業，也是生長於台中，將城市美學概念，融入地方特色及文化。

廖迎晰作品展現「愛、希望、圓融」，以大眾通俗的語言伴隨著其積極入世的激情，將個人對於當今社會環境的關注顯現於作品當中。

郭羲膠彩畫是東方繪畫元素，用鮮豔的天然岩石研磨成粉所繪，以東方裝飾的美學為立足點，並且結合生活經驗，傳達個人之內在情感並建立自己的風格。

(中時 )