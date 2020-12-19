大陸鐵礦砂價格近期飛漲，中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍19日在上海召開的「2021中國鋼鐵市場展望暨我的鋼鐵年會」上指出，自2020年11月初以來，最近1個多月大陸鐵礦砂每噸上漲了45.1美元，占2020年全年漲幅的63.6％。他表示，應建立新的定價機制，以建構大陸鐵礦砂資源戰略安全的支撐體系

新浪財經報導，駱鐵軍指出，2020年12月以來的14個交易日，大陸鐵礦砂價格每噸上漲了31.1美元，占全年漲幅的43.8％，上漲速度之快、幅度之大，已完全偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作跡象明顯。

駱鐵軍呼籲，大陸政府必須從增加鐵素供給、建立新的定價機制、完善期貨市場規則和進一步加強監管等方面綜合措施，加快解決鐵礦砂相關問題，建構大陸鐵礦砂資源戰略安全的支撐體系。

報導稱，12月11日，寶鋼、沙鋼等7家大陸大型鋼企召開座談會，抱怨鐵礦砂市場定價機制失靈，呼籲大陸官方介入採取措施。駱鐵軍也先後在12月10日和15日以視訊方式與澳洲必和必拓、力拓舉行會議，詢問近期鐵礦砂飆漲原因。

(工商 )