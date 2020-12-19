新冠疫苗如何接種，保護效力如何？大陸國家?健委19日表示，將實行「兩步走」方案，在全國範圍內為民眾接種。衛健委並指，疫苗能提供多長時間的保護還不能下結論，但一些數據顯示，疫苗保護期在半年以上是沒有疑問的。

同日，中國工程院院士鍾南山指出，新冠病毒原來是人傳人，現在出現了一個新的課題，恐會環境傳人。

香港經濟日報報導，衛健委表示，目前接種的策略是按照「兩步走」方案，在全國範圍內實施接種。第一步，主要是針對部分重點人群開展接種，這些人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員。

第二步，隨著新冠疫苗正式上市、生產供應保證能力逐步提升，對老年人、有基礎疾病的高危人群以及後續的普通人群，疫苗接種工作都會全面、有序開展，目標是力爭通過主動免疫建立群體免疫保護鏈。

針對疫苗保護有效期，國家衛健委副主任曾益新回應稱，由於新冠病毒出現還不到一年，疫苗能提供多長時間的保護還不能下結論，但一些數據顯示，疫苗保護期在半年以上是沒有疑問的。

他說，上半年，中國一些疫苗啟動一二期臨床試驗，很多志願者參與其中，也一直在進行隨訪。數據顯示，這些志願者的抗體依然存在。此外，很多醫療機構也對康復出院的新冠病人隨訪，深圳市傳染病醫院對400多名出院病人的隨訪數據顯示，最早出院的病人10個月後還存在抗體。「這些數據都顯示，疫苗保護期在半年以上沒有太多疑問。但能不能保證5年、10年甚至終身免疫還不能下結論。」

曾益新又解釋稱，流感疫苗每年要打1次，不是因為它保護期1年，而是因為病毒變異，不同的病毒亞型在流行。對於新冠疫苗，樂觀估計，不用半年或1年就接種1次。但他也強調，群體免疫仍未建立，加上沒有疫苗的保護力可達百分百，民?接種疫苗後仍要戴口罩、保持社交距離、勤洗手。

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