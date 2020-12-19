美國晶片龍頭英特爾屋漏偏逢連夜雨，繼蘋果宣布最新Ｍac電腦改採自行設計的M1晶片後，另一大客戶微軟也要告別英特爾。據報導，微軟打算自己開發晶片，可能用於Surface電腦及伺服器，上周五英特爾股價重摔6.3％。

眾所皆知，英特爾與微軟有長期合作關係，微軟Windows電腦都是採用英特爾處理器。就在蘋果開始販售採用自家M1晶片電腦的一個月後，傳出微軟也要和英特爾分道揚鑣的消息。

微軟發言人Frank Shaw聲明指出，「由於晶片是技術的基石，我們將持續投資培植自身在設計、製造、工具等方面的能力，同時培養強化與眾多晶片提供商的夥伴關係。」

據外媒報導，微軟的晶片設計將採英國晶片設計大廠安謀（Arm）的架構，而繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）向軟銀收購安謀的計畫正在進行中。

蘋果iPhone的晶片及亞馬遜伺服器晶片，同樣依安謀架構打造，有別於英特爾多半應用x86技術。外媒報導認為，微軟自製晶片用在伺服器上的可能性，高於應用於Surface電腦。

微軟2017年曾對外宣布，會與安謀伺服器製造商合作，優化微軟資料中心採用的晶片。

微軟全球商業業務執行副總裁阿托夫（Judson Althoff）在本月8日的一場會議上，並未否認微軟有自製晶片的念頭。他暗示即便在晶片設計領域有合作夥伴，但微軟仍須有更進一步的能力，無論是自行設計或建立第三方夥伴的生態系統。

微軟目前基於安謀架構的Windows電腦，多採用高通（Qualcomm）製的晶片。微軟2012年推出的Surface RT平板電腦，內建輝達的安謀架構晶片，但已於2013年停產。2019年微軟發表的Surface Pro X，內建高通安謀架構晶片，2020年還推出更新版。

據英特爾報告，迄至9月的該季度，PC晶片部門營收98.5億美元。英特爾上周五股價收跌6.3％，收在47.46美元。

(工商 )