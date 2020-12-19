婦產科醫師李偉浩日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

私密處的疑難雜症讓人難以開口，尤其是年紀大的長輩，總是忍到受不了才肯就醫。一名60多歲的婦人和女兒一同走入婦科診間，醫師問婦人病灶，沒想到一旁女兒搶先開口，「媽媽在外面亂來，得了性病」。婦人極力否認，並說明自己私密處有傷口，更形容「碰到水就像灼燒」疼痛難耐。而經醫師檢查後發現，婦人是感染皮蛇，讓醫師超心疼。

婦產科醫師李偉浩日前在《醫師好辣》節目上分享，這名婦人到診間，還未開口就被陪診的女兒搶先，「醫生我跟你講，我媽媽在外面亂來，我爸爸已經走了，她在外面亂來得了性病」。婦人則極力否認，說自己私密處出現疼痛，好像長了異物，原先她到藥房自行買藥擦，但1個月過去都不見好轉，實在受不了才向女兒訴苦，沒想到反遭汙衊。

聽完上述症狀，李偉浩隨即替婦人進行內診，結果一看發現，婦人下體其中半側外陰部，佈滿許多潰瘍的小傷口，其中還有融合在一起，形成了大潰瘍，「很多傷口都直接看到肉」。婦人更強忍疼痛表示，自己連洗澡都是種折磨，因為只要碰到水，私密處就會出現像灼燒般的感覺。

李偉浩隨後向婦人女兒說明，「不要誤會媽媽，其實這是皮蛇」。隨後追問婦人，得知她患有糖尿病，且病情控制不理想，且3個月前皮蛇老早就找上門。原來3個月前皮蛇長在腋下，婦人至皮膚科就診後，擦藥得到緩解，李偉浩推測，應是當初婦人摳到腋下的皮蛇，又碰觸到私密處才會感染。

最後，李偉浩強調，皮蛇的小水泡破掉後，千萬不能抓，「裡面滿滿都是病毒，若是沾到很容易感染」。而他事後也向婦人強調，糖尿病一定要控制好，否則免疫力一差皮蛇容易復發。對此，外科醫師鍾雲霓也提醒，皮蛇有疫苗可以施打，雖然不是百分百有效，但預防總是勝於治療。

(中時新聞網)