抖音女神「宸蕁櫻桃」因火辣身材搭配上性感舞蹈，迅速在網路上爆紅，累積了千萬粉絲，然而她卻被質疑抄襲其他網紅，儘管事後她有立刻解釋，但有網友發現，她同時用小帳去嗆人，導致她的人氣一落千丈，受到激烈砲轟，還傳出她因此患了自閉症。

「宸蕁櫻桃」本名為蔡幸彤，經過長時間經營抖音，人氣才慢慢有起色，2019年她拍了一段「出水芙蓉」的影片，讓她徹底爆紅，還被誇是美人魚，也因為如此，她出了一系列「出水芙蓉」影片，不分四季都要下水拍出唯美性感的感覺，也遭粉絲笑虧，「冬天怪冷的，要不要換個才藝？」要她有點新意。

宸蕁櫻桃「一泡成名」。(圖/翻攝自抖音)

然而她只要脫離「出水芙蓉」影片就會不如預期，連參加選秀節目都沒有好成果，又被爆出抄襲另一位網紅羅百萬，宸蕁櫻桃第一時間解釋，她上傳影片後就睡著了，打算睡醒才標記，企圖為自己洗白，卻又用小帳嗆對方粉絲才幾百萬，鬧出這件事是在蹭她熱度。

宸蕁櫻桃拍攝情侶影片遭指抄襲。(圖/翻攝自抖音)

2人因此隔空交火，羅百萬甚至還嗆她「自導自演」，最後宸蕁櫻桃被負評灌到關版，還傳出得了自閉症，私下向羅百萬道歉，羅百萬也低頭表示自己不該罵人，事件才終於落幕，然而宸蕁櫻桃的人氣卻回不去了。

(中時新聞網)