愛美是女人天性，然而31歲大陸女星張檬卻因為追求美麗而整形，影響到她的演藝事業，她更在今(19日)播出的綜藝節目《我就是演員3》失控淚崩，痛訴因為整形葬送了她整個演藝生命。

外型清純的張檬，當年因為與任賢齊合作《誅仙》遊戲MV受到關注，後來又憑著演出電視劇《夏家三千金》走紅。然而她今晚就突然在《我就是演員3》情緒失控淚崩，「我很多年沒有拍戲了，我清楚記得我最後一天拍戲是2017年12月12日，後來我到現在，對，都還還保留那張殺青照。活到現在做過最後悔的一個事情，就是我去整容。」

張檬淚崩悔整容。(取自微博)

張檬在台上眼淚止不住，她說這是她一次想說的問題，「其實這個帶來的後果，就是葬送了我整個的演藝生命。」也透露因為網路暴力，加上當時男友嫌她醜，讓她走上整形之路。身為評審的知名編劇于正更忍不住對她說：「妳這麼漂亮，其實大可不必，我早就跟妳說過，我在妳整之前還問過妳，我還把《延禧攻略》的純妃給了妳。然後第二次見到（妳），那個鼻子嚇到我，真的把我嚇死了，但現在好像又沒了。」

張檬2012年為宣傳《天涯明月刀》來台宣傳。(本報系資料照)

于正還說，當初張檬在他製片的《美人心计》飾演衛子夫，憑著一個鏡頭就紅了，為什麼？就是因為張檬漂亮。更透露在張檬某年慶生會，為什麼他坐了一下就走了，「因為我看到妳的鼻子高聳入雲，特別可怕！」幸好張檬在參加這個節目前，跟他說已經把鼻子內的假體拿掉了。

張檬PO出拿掉鼻子假體的素顏照，希望能用演技再次獲得肯定。(取自張檬微博)

稍早，張檬也在微博PO出自己完全素顏的照片，並寫下：「我會談到整容.並不是為了要搏眼球。而是想要告訴大家，我想告別過去，我想把自己最不堪最不好的東西拿出來給大家看…因為以後我也再不會提及整容這件事了，因為我已經這麼糊了，我再這麼無腦炒作，又能有什麼用呢？依然不會有人找我拍戲吧！」希望去了美貌的她，能再次用演技征服大家。

(中時新聞網)