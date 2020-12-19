印度與中國大陸因邊境問題持續緊張，印媒近日報導，印度日前在境內奧裡薩邦成功試射2枚「大地-II」（Prithvi-II）短程地對地核彈道飛彈。對此，名嘴黃創夏直言，印度更具戰略核威懾力的其實是「烈火-5」洲際彈道飛彈，能打到北京。他感嘆彈道飛彈「印度行，台灣行不行？中科院未必不行，但問題在立法院」。

據印度第一大報《覺悟日報》（Dainik Jagran）報導，印度「國防研究與發展組織」（DRDO）近日成功試射可攜帶核彈頭的「大地-II」短程彈道飛彈，該型飛彈射程超過350公里，能攜帶重量500公斤至1噸的彈頭，並透過液體燃料型發動機來為彈體提供動力。

台灣目前正大力發展國艦國造及自主研發各型飛彈，包括雄風一、二、三型反艦飛彈，天弓防空飛彈、天劍空對空飛彈等，其中還包括從未被官方證實，由中科院機密研發中的「雲峰中程飛彈」，該飛彈射程為1500-2000公里，可結合全球定位系統（GPS）和慣性導航系統，理論射程能打到上海和北京。

對此，名嘴黃創夏19日在臉書指出，其實印度能打最遠的，是「烈火-5」洲際導彈飛彈，射程5000公里，北京和上海都在射程之內，且可攜10到12枚核彈頭，且精準度和美國「三叉戟飛彈」及「義勇兵飛彈」同樣是「公尺級誤差」的同樣水準。他感嘆，「印度行，台灣未必不行，原因不在「中科院」而是「立法院」。

(中時新聞網)