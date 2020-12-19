歌手田馥甄19日赴台南參加「浪漫情歌演唱會」，演場多首歌曲。（李宜杰攝）

歌手周興哲演唱多首知名歌曲，現場粉絲嗨翻。（李宜杰攝）

歌手周興哲演唱多首知名歌曲，現場粉絲嗨翻。（李宜杰攝）

美聲歌手Mary-Jess（右）及Martin Hurkens（左）也驚喜登場，演唱《Time To Say Goodbye》。（李宜杰攝）

歌手蔡旻佑演唱成名歌曲《我可以》。（李宜杰攝）

台南市政府舉辦一系列耶誕跨年活動，首場「爵士音樂會」昨日（18）在永華市政中心西側廣場登場，今（19）日再舉辦「浪漫情歌演唱會」，邀請多組藝人輪番開唱，其中歌手田馥甄、周興哲等人登台後，現場10萬名粉絲嗨翻，掀起活動最高潮。

南市府舉辦的「浪漫情歌演唱會」，共邀請9組歌手聯合呈現精彩的音樂饗宴，包括：田馥甄、周興哲、閻奕格、蔡旻佑、周予天、鄭心慈、蔣卓嘉等歌手輪番上陣，還有來自英國的美聲歌手Mary-Jess及Martin Hurkens驚喜登場，讓粉絲陶醉美妙歌聲。

台南市長黃偉哲表示，下周（26日）同樣在西側廣場，還有一場「搖滾嘻哈夜」，邀請林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣等歌手，搖滾嗨翻南市府。此外，南市府日前也公布台南跨年夜活動卡司，名單包括張震嶽、魏如萱、畢書盡、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、文慧如、李友廷、李芷婷、張立昂等人，南韓女子團體「少女時代」成員孝淵也將為台南跨年。

黃偉哲提醒，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾於活動前到網站填寫實聯制資訊（https：／／forms.gle／qggS5qGM4VtZwufA8），並戴上口罩保障自己與家人安全。此外，主辦單位未來也將在現場安排志工，協助發放國家防疫隊、台南在地企業「康那香公司」贊助印製的活動主視覺口罩，現場限量發放，民眾可至活動服務台索取。

(中時 )